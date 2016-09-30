Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм
Сьогодні, 22:56
Робота відомого режисера, уродженця Волині Олеся Саніна стала найкасовішим українським ігровим фільмом.
Про це повідомляють у Film.ua Group.
Касові збори фільму Dovbush Movie подолали межу в 50 000 000 грн!
За понад місяць у кіно фільм зібрав касу в 50 160 362 грн та накопичив 354 647 проданих квитків.
"Дякуємо усім за перегляди, заповнені зали та чималу підтримку, яка дає нам змогу продовжувати прокат й досягати значних висот. Покази тривають, тож обирайте зручний для вас сеанс й дізнавайтеся правду, як жили два брати Довбуші та хто з них — справжня легенда Карпат", - йдеться на сторінці Film.ua Group.
Як відомо, знімальний процес історичної стрічки “Довбуш” мав закінчитись у 2020 році, але через пандемію коронавірусу його довелось відкласти у часі. Фільм став одним з наймасштабніших та найамбітніших українських кінопроєктів за часів Незалежності.
У стрічці знялися і представники Волині.
Так, Олесь Санін запросив кіностудію «Волинь» долучитися до знімального процесу фільму «Довбуш», також у кінострічці знявся відомий волинський футболіст Артем Федецький.
.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Film.ua Group.
Касові збори фільму Dovbush Movie подолали межу в 50 000 000 грн!
За понад місяць у кіно фільм зібрав касу в 50 160 362 грн та накопичив 354 647 проданих квитків.
"Дякуємо усім за перегляди, заповнені зали та чималу підтримку, яка дає нам змогу продовжувати прокат й досягати значних висот. Покази тривають, тож обирайте зручний для вас сеанс й дізнавайтеся правду, як жили два брати Довбуші та хто з них — справжня легенда Карпат", - йдеться на сторінці Film.ua Group.
Як відомо, знімальний процес історичної стрічки “Довбуш” мав закінчитись у 2020 році, але через пандемію коронавірусу його довелось відкласти у часі. Фільм став одним з наймасштабніших та найамбітніших українських кінопроєктів за часів Незалежності.
У стрічці знялися і представники Волині.
Так, Олесь Санін запросив кіностудію «Волинь» долучитися до знімального процесу фільму «Довбуш», також у кінострічці знявся відомий волинський футболіст Артем Федецький.
.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 25 вересня
Сьогодні, 23:19
Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм
Сьогодні, 22:56
Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр
Сьогодні, 21:06
Як пережити блекаут і не втратити здоровий глузд: поради лікарів
Сьогодні, 20:37
Медіа