Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм

Робота відомого режисера, уродженця Волиністала найкасовішим українським ігровим фільмом.Про це повідомляють у Film.ua Group.Касові збори фільму Dovbush Movie подолали межу в 50 000 000 грн!За понад місяць у кіно фільм зібрав касу в 50 160 362 грн та накопичив 354 647 проданих квитків."Дякуємо усім за перегляди, заповнені зали та чималу підтримку, яка дає нам змогу продовжувати прокат й досягати значних висот. Покази тривають, тож обирайте зручний для вас сеанс й дізнавайтеся правду, як жили два брати Довбуші та хто з них — справжня легенда Карпат", - йдеться на сторінці Film.ua Group.Як відомо, знімальний процес історичної стрічки “Довбуш” мав закінчитись у 2020 році, але через пандемію коронавірусу його довелось відкласти у часі. Фільм став одним з наймасштабніших та найамбітніших українських кінопроєктів за часів Незалежності.У стрічці знялися і представники Волині.Так,, також