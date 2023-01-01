У військового з Волині згорів будинок, який він будував впродовж 10 років. ВІДЕО

Олександра Богдана згорів будинок. Цю оселю чоловік зводив власноруч впродовж десяти років.



Як розповів волинянин, змурував дві кімнати, кухню, ванну, коридор, ще мав бути другий поверх, але його ще не встигли звести, - повідомляє



"Я ще не можу прийти до тями. Мене відпустили з військової частини на три дні у зв'язку з пожежею", — каже чоловік.



Пожежа трапилася 24 вересня ввечері орієнтовно о 20:00. Дружини військовослужбовця та двох доньок 10 та 13 років, якраз вдома не було, каже Валентина Богдан.



Те, що горить сусідський будинок, першим помітив син Івана Ціхоцького. Чоловік мешкає в будинку навпроти. З його слів, син почав викликати рятувальників, а він кинувся разом з іншими сусідами гасити пожежу.



Будинок поділений навпіл. У другій частині оселі проживала лежача бабуся, яку доглядає дружина Олександра Богдана Валентина. Жінку встигли винести з вогню.



Інспектор Луцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Антон Луцюк склав акт про завдані збитки. З його слів, попередня причина пожежі — коротке замикання.



Родичі та друзі родини допомагали розбирати згарище та оголоси збір грошей на відбудову оселі. Поки що родина житиме у родичів.



У Боратинській сільській раді розв'язують питання виділення погорільцям матеріальної допомоги, розповіла телефоном спеціалістка відділу організаційно-правового забезпечення сільради Валентина Бецелюк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мешканця села Городище Луцького району військовослужбовцязгорів будинок. Цю оселю чоловік зводив власноруч впродовж десяти років.Як розповів волинянин, змурував дві кімнати, кухню, ванну, коридор, ще мав бути другий поверх, але його ще не встигли звести, - повідомляє Суспільне. "Я ще не можу прийти до тями. Мене відпустили з військової частини на три дні у зв'язку з пожежею", — каже чоловік.Пожежа трапилася 24 вересня ввечері орієнтовно о 20:00. Дружини військовослужбовця та двох доньок 10 та 13 років, якраз вдома не було, кажеТе, що горить сусідський будинок, першим помітив синЧоловік мешкає в будинку навпроти. З його слів, син почав викликати рятувальників, а він кинувся разом з іншими сусідами гасити пожежу.Будинок поділений навпіл. У другій частині оселі проживала лежача бабуся, яку доглядає дружина Олександра Богдана Валентина. Жінку встигли винести з вогню.Інспектор Луцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій Антон Луцюк склав акт про завдані збитки. З його слів, попередня причина пожежі — коротке замикання.Родичі та друзі родини допомагали розбирати згарище та оголоси збір грошей на відбудову оселі. Поки що родина житиме у родичів.У Боратинській сільській раді розв'язують питання виділення погорільцям матеріальної допомоги, розповіла телефоном спеціалістка відділу організаційно-правового забезпечення сільради Валентина Бецелюк.

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