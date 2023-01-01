Добрі новини від ВолиньPost за 25 вересня
Сьогодні, 23:19
Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини.
Сьогодні, 25 вересня, ми писали про таке:
Жан Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу з боротьби
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу-2023 з боротьби у ваговій категорії до 87 кг та ліцензію на Олімпійські ігри-2024.
Минулої доби захисники знищили 420 окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 420 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
танків − 4 667 (+5) од,
бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,
артилерійських систем − 6 260 (+27) од,
РСЗВ − 791 (+2) од,
засобів ППО − 533 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,
крилатих ракет − 1 518 (+0) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,
спеціальної техніки − 918 (+4) од.
Дані уточнюються.
Студенти-фармацевти з Луцька виготовили для військових більше двох тонн мазей і чаїв. ВІДЕО
За час повномасштабної війни студенти коледжу при Волинському медінституті виготовили і відправили військовим більше тонни мазі та тонну трав'яних чаїв.
Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що американські Abrams вже прибули на територію України. Триває підготовка до посилення бригад цими танками.
Луцьк отримав 70 мільйонів на реконструкцію 13-ї школи
Сьогодні, 25 вересня, під час пленарного засідання 51-ї сесії депутати внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади. Зокрема, у Луцьку з міського бюджету виділили 13 мільйонів гривень на добудову школи №13. Також є постанова Кабінету Міністрів про виплату державної субвенції у 70 мільйонів гривень на реконструкцію цього навчального закладу.
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону Князівської 14 бригади повертають у бій і західну техніку, і трофейну російську.
Захисникам на фронт передають нову партію допомоги із Луцька
Військовослужбовці на передовій отримали чергову допомогу від Луцької міської громади.
У Львові воїну з Волині провели пересадку рогівки ока
У Львові 41-річному захиснику з Волині пересадили рогівку ока. Операція пройшла успішно, він знову бачитиме. Через місяць він знову приїде до Львова, але вже на протезування ноги.
Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр
Нововолинська громада потрапила до одинадцятки громад Західної України, які отримають 1,5 мільйона гривень для облаштування та проєктної діяльності Молодіжного центру.
Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм
Робота відомого режисера, уродженця Волині Олеся Саніна стала найкасовішим українським ігровим фільмом.
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Сьогодні, 25 вересня, ми писали про таке:
Жан Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу з боротьби
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу-2023 з боротьби у ваговій категорії до 87 кг та ліцензію на Олімпійські ігри-2024.
Минулої доби захисники знищили 420 окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 420 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
танків − 4 667 (+5) од,
бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,
артилерійських систем − 6 260 (+27) од,
РСЗВ − 791 (+2) од,
засобів ППО − 533 (+2) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,
крилатих ракет − 1 518 (+0) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,
спеціальної техніки − 918 (+4) од.
Дані уточнюються.
Студенти-фармацевти з Луцька виготовили для військових більше двох тонн мазей і чаїв. ВІДЕО
За час повномасштабної війни студенти коледжу при Волинському медінституті виготовили і відправили військовим більше тонни мазі та тонну трав'яних чаїв.
Танки Abrams вже в Україні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що американські Abrams вже прибули на територію України. Триває підготовка до посилення бригад цими танками.
Луцьк отримав 70 мільйонів на реконструкцію 13-ї школи
Сьогодні, 25 вересня, під час пленарного засідання 51-ї сесії депутати внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади. Зокрема, у Луцьку з міського бюджету виділили 13 мільйонів гривень на добудову школи №13. Також є постанова Кабінету Міністрів про виплату державної субвенції у 70 мільйонів гривень на реконструкцію цього навчального закладу.
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону Князівської 14 бригади повертають у бій і західну техніку, і трофейну російську.
Захисникам на фронт передають нову партію допомоги із Луцька
Військовослужбовці на передовій отримали чергову допомогу від Луцької міської громади.
У Львові воїну з Волині провели пересадку рогівки ока
У Львові 41-річному захиснику з Волині пересадили рогівку ока. Операція пройшла успішно, він знову бачитиме. Через місяць він знову приїде до Львова, але вже на протезування ноги.
Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр
Нововолинська громада потрапила до одинадцятки громад Західної України, які отримають 1,5 мільйона гривень для облаштування та проєктної діяльності Молодіжного центру.
Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм
Робота відомого режисера, уродженця Волині Олеся Саніна стала найкасовішим українським ігровим фільмом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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