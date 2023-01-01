Добрі новини від ВолиньPost за 25 вересня

Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини.Сьогодні, 25 вересня, ми писали про таке:Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк здобув "бронзу" на Чемпіонаті світу-2023 з боротьби у ваговій категорії до 87 кг та ліцензію на Олімпійські ігри-2024.За минулу добу Збройні сили України ліквідували 420 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,танків − 4 667 (+5) од,бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,артилерійських систем − 6 260 (+27) од,РСЗВ − 791 (+2) од,засобів ППО − 533 (+2) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,крилатих ракет − 1 518 (+0) од,кораблів/катерів − 20 (+0) од,підводних човнів − 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,спеціальної техніки − 918 (+4) од.Дані уточнюються.За час повномасштабної війни студенти коледжу при Волинському медінституті виготовили і відправили військовим більше тонни мазі та тонну трав'яних чаїв.Президент Володимир Зеленський підтвердив, що американські Abrams вже прибули на територію України. Триває підготовка до посилення бригад цими танками.Сьогодні, 25 вересня, під час пленарного засідання 51-ї сесії депутати внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади. Зокрема, у Луцьку з міського бюджету виділили 13 мільйонів гривень на добудову школи №13. Також є постанова Кабінету Міністрів про виплату державної субвенції у 70 мільйонів гривень на реконструкцію цього навчального закладу.Військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону Князівської 14 бригади повертають у бій і західну техніку, і трофейну російську.Військовослужбовці на передовій отримали чергову допомогу від Луцької міської громади.У Львові 41-річному захиснику з Волині пересадили рогівку ока. Операція пройшла успішно, він знову бачитиме. Через місяць він знову приїде до Львова, але вже на протезування ноги.Нововолинська громада потрапила до одинадцятки громад Західної України, які отримають 1,5 мільйона гривень для облаштування та проєктної діяльності Молодіжного центру.Робота відомого режисера, уродженця Волині Олеся Саніна стала найкасовішим українським ігровим фільмом.