Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону Князівської 14 бригади повертають у бій і західну техніку, і трофейну російську.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці 14-ї окремої механізованої бригади у фейсбуці.
Мобільні ремонтні бригади підрозділу працюють на лінії фронту і неподалік нього, в будь-яку пору року і в будь-яких погодних умовах. Легкі і складні неполадки української, «західної» і трофейної техніки усуваються професійно і швидко, бо машина потрібна в бою - і броньований «Humvee», і трофейний Т-72, який у вмілих руках Князівських танкістів вже не раз показав себе у бою проти «колишніх господарів», а зараз повертається з «лікування».
Воїни евакуаційного відділення ремонтно-відновлювального батальйону керують велетнем, як іграшковим, і кожна з машин бадьоро й рішуче вирушає виконувати те, для чого призначена – знищувати ворогів України. А воїни-ремонтники – до чергового «залізного пацієнта», бо від його справності залежить хід бою, а отже, наша Перемога.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці 14-ї окремої механізованої бригади у фейсбуці.
Мобільні ремонтні бригади підрозділу працюють на лінії фронту і неподалік нього, в будь-яку пору року і в будь-яких погодних умовах. Легкі і складні неполадки української, «західної» і трофейної техніки усуваються професійно і швидко, бо машина потрібна в бою - і броньований «Humvee», і трофейний Т-72, який у вмілих руках Князівських танкістів вже не раз показав себе у бою проти «колишніх господарів», а зараз повертається з «лікування».
Воїни евакуаційного відділення ремонтно-відновлювального батальйону керують велетнем, як іграшковим, і кожна з машин бадьоро й рішуче вирушає виконувати те, для чого призначена – знищувати ворогів України. А воїни-ремонтники – до чергового «залізного пацієнта», бо від його справності залежить хід бою, а отже, наша Перемога.
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