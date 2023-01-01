Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО

Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону Князівської 14 бригади повертають у бій і західну техніку, і трофейну російську.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці 14-ї окремої механізованої бригади у фейсбуці.

Мобільні ремонтні бригади підрозділу працюють на лінії фронту і неподалік нього, в будь-яку пору року і в будь-яких погодних умовах. Легкі і складні неполадки української, «західної» і трофейної техніки усуваються професійно і швидко, бо машина потрібна в бою - і броньований «Humvee», і трофейний Т-72, який у вмілих руках Князівських танкістів вже не раз показав себе у бою проти «колишніх господарів», а зараз повертається з «лікування».

Воїни евакуаційного відділення ремонтно-відновлювального батальйону керують велетнем, як іграшковим, і кожна з машин бадьоро й рішуче вирушає виконувати те, для чого призначена – знищувати ворогів України. А воїни-ремонтники – до чергового «залізного пацієнта», бо від його справності залежить хід бою, а отже, наша Перемога.
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО
Як волиняни ремонтують західні броньовики і трофейні танки. ФОТО

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Теги: війна, ЗСУ
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