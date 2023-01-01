Захисникам на фронт передають нову партію допомоги із Луцька
Сьогодні, 17:46
Військовослужбовці на передовій отримали чергову допомогу від Луцької міської громади.
Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
За кошти, які працівники Луцької міської ради здають як одноденний заробіток, придбано шість позашляховиків, один з яких потужний американський пікап Dodge RAM, щоб в багажнику можна було встановити крупнокаліберний кулемет.
Зі слів Поліщука, за кошти міського бюджету закуплено 55 різних квадрокоптерів: DJI Mavic 3, DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3T, DJI Matrice 30T, 25 FPV-дронів. Придбано 6 тепловізорів, дальноміри, активні антени, окуляри для дронів, кілька систем Starlink, дизель-генератори, зарядні станції Eco-Flow та потужні Bluetti, батареї та пропелери до дронів, планшети та багато іншого обладнання.
«Ці матеріальні цінності буде доставлено до бійців 53-го батальйону, 100 бригади, 14-ї, 68-ї та 82-ї бригад, хлопцям з 4-ої бригади оперативного підпорядкування, бойових частин Національної гвардії, 417 батальйону, а також воїнам підрозділу сил спеціальних операцій “Любарт” та окремим іншим військовим підрозділам», - зазначив Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
За кошти, які працівники Луцької міської ради здають як одноденний заробіток, придбано шість позашляховиків, один з яких потужний американський пікап Dodge RAM, щоб в багажнику можна було встановити крупнокаліберний кулемет.
Зі слів Поліщука, за кошти міського бюджету закуплено 55 різних квадрокоптерів: DJI Mavic 3, DJI Mavic 3E, DJI Mavic 3T, DJI Matrice 30T, 25 FPV-дронів. Придбано 6 тепловізорів, дальноміри, активні антени, окуляри для дронів, кілька систем Starlink, дизель-генератори, зарядні станції Eco-Flow та потужні Bluetti, батареї та пропелери до дронів, планшети та багато іншого обладнання.
«Ці матеріальні цінності буде доставлено до бійців 53-го батальйону, 100 бригади, 14-ї, 68-ї та 82-ї бригад, хлопцям з 4-ої бригади оперативного підпорядкування, бойових частин Національної гвардії, 417 батальйону, а також воїнам підрозділу сил спеціальних операцій “Любарт” та окремим іншим військовим підрозділам», - зазначив Поліщук.
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