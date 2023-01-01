Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою

запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом.



Про це повідомляє кореспондент



Київський апеляційний суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському на домашній арешт.



Варто зауважити, що на судовому засіданні були присутні ведуча 1+1 Наталія Мосейчук, екс-гендиректор "1+1 Media" та колишній міністр культури Олександр Ткаченко, телеведучий та актор Юрій Горбунов, а також Олександр Дубинський, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур та інші.



Вони пропонували суду випустити Коломойського зі слідчого ізолятора під їхню поруку. Усього було подано 15 відповідних клопотань.

Нагадаємо, 2 вересня Шевченківський районний суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень.



Вже 16 вересня суд вирішив переобрати запобіжний захід Коломойському, оскільки він отримав нові підозри. Тоді заставу встановили у розмірі 3 млрд 891 млн гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київський апеляційний суд розглянув скаргу наолігарху. Його вирішили залишити під арештом.Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна Київський апеляційний суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському на домашній арешт.Варто зауважити, що на судовому засіданні були присутні ведуча 1+1, екс-гендиректор "1+1 Media" та колишній міністр культури, телеведучий та актор, а такожта інші.Вони пропонували суду випустити Коломойського зі слідчого ізолятора під їхню поруку. Усього було подано 15 відповідних клопотань.Нагадаємо, 2 вересня Шевченківський районний суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 509 млн гривень.Вже 16 вересня суд вирішив переобрати запобіжний захід Коломойському, оскільки він отримав. Тоді заставу встановили у розмірі 3 млрд 891 млн гривень.

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