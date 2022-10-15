Збройні сили поблизу Кліщіївки взяли в полон колишнього мера російського міста

Олексія Третьякова — колишнього міського голову міста Чайковський, яке розташоване в Пермському краї росії.



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"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український", - йдеться в повідомленні.



Чоловік розповів, що воював у складі 78 полку 42 мотострілецької дивізії. Лише тиждень проходив тренування в окупованому Лисичанську, а тоді його одразу відправили в район Кліщіївки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові взяли у полон— колишнього міського голову міста Чайковський, яке розташоване в Пермському краї росії.Про це повідомила Державна прикордонна служба України."Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український", - йдеться в повідомленні.Чоловік розповів, що воював у складі 78 полку 42 мотострілецької дивізії. Лише тиждень проходив тренування в окупованому Лисичанську, а тоді його одразу відправили в район Кліщіївки.

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