Збройні сили поблизу Кліщіївки взяли в полон колишнього мера російського міста
Сьогодні, 18:07
Українські військові взяли у полон Олексія Третьякова — колишнього міського голову міста Чайковський, яке розташоване в Пермському краї росії.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український", - йдеться в повідомленні.
Чоловік розповів, що воював у складі 78 полку 42 мотострілецької дивізії. Лише тиждень проходив тренування в окупованому Лисичанську, а тоді його одразу відправили в район Кліщіївки.
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Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
"Третьяков Олексій, колишній очільник міста Чайковське, нещодавно був взятий у полон Силами оборони України поблизу Кліщіївки. Зізнається, що прийшов в Україну воювати з НАТО. Підрозділів НАТО тут не зустрів, проте визнає, що кацапська пропаганда бреше, а Крим – український", - йдеться в повідомленні.
Чоловік розповів, що воював у складі 78 полку 42 мотострілецької дивізії. Лише тиждень проходив тренування в окупованому Лисичанську, а тоді його одразу відправили в район Кліщіївки.
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