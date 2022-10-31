У міській громаді на Волині бракує вчителів
Сьогодні, 17:31
У школах Камінь-Каширської громади на Волині критично бракує вчителів з певних предметів. Зокрема математики, фізики, хімії та англійської мови, рідше — української мови та літератури.
Що стосується точних дисциплін, то охочих здобувати ці спеціальності стає все менше або ж студенти, які закінчують такі факультети, воліють працювати в ІТ, бізнесі, міжнародних організаціях та установах, повідомляє газета Полісся.
«Ця тенденція простежується загалом по всій Україні. Але, попри це, уроки з вищезгаданих предметів все одно будуть проводити. Якщо немає достатньо вчителів, то навантаження ляже на іншого спеціаліста. На початку навчального року вакансії педагогів з англійської мови дещо вдалося заповнити, втім у деяких селах громади посади вчителів-іноземників залишаються незаміщеними», — каже начальник управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради Сергій Лукашук.
Така ситуація виникла ще й через те, що деякі вчителі через воєнні дії перебувають за кордоном і знайшли роботу там. Крім того, окремі педагоги із когорти спеціалістів пенсійного віку пішли на заслужений відпочинок.
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Що стосується точних дисциплін, то охочих здобувати ці спеціальності стає все менше або ж студенти, які закінчують такі факультети, воліють працювати в ІТ, бізнесі, міжнародних організаціях та установах, повідомляє газета Полісся.
«Ця тенденція простежується загалом по всій Україні. Але, попри це, уроки з вищезгаданих предметів все одно будуть проводити. Якщо немає достатньо вчителів, то навантаження ляже на іншого спеціаліста. На початку навчального року вакансії педагогів з англійської мови дещо вдалося заповнити, втім у деяких селах громади посади вчителів-іноземників залишаються незаміщеними», — каже начальник управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради Сергій Лукашук.
Така ситуація виникла ще й через те, що деякі вчителі через воєнні дії перебувають за кордоном і знайшли роботу там. Крім того, окремі педагоги із когорти спеціалістів пенсійного віку пішли на заслужений відпочинок.
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