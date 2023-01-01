У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік

У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік
У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік за новоюліанським стилем.

Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.

Видавничий відділ єпархії «Ключі» випустив настінний та книжковий церковні календарі на наступний рік за новоюліанським стилем.

"Придбати календарі, у яких подано найважливі для Волині свята й пам’ятні дати, можна в книгарні-бібліотеці «Ключі» (Луцьк, просп. Волі, 2, вхід праворуч від обласної юнацької бібліотеки), а також у храмах і монастирях єпархії", - йдеться в повідомленні.
У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік


Зазначається, що календарі також можна замовити за телефонами: (050) 339-79-66 або (067) 570-57-97.
У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік
У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік

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Теги: Календар, ПЦУ
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