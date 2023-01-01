У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік
Сьогодні, 17:20
У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік за новоюліанським стилем.
Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Видавничий відділ єпархії «Ключі» випустив настінний та книжковий церковні календарі на наступний рік за новоюліанським стилем.
"Придбати календарі, у яких подано найважливі для Волині свята й пам’ятні дати, можна в книгарні-бібліотеці «Ключі» (Луцьк, просп. Волі, 2, вхід праворуч від обласної юнацької бібліотеки), а також у храмах і монастирях єпархії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що календарі також можна замовити за телефонами: (050) 339-79-66 або (067) 570-57-97.
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Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.
Видавничий відділ єпархії «Ключі» випустив настінний та книжковий церковні календарі на наступний рік за новоюліанським стилем.
"Придбати календарі, у яких подано найважливі для Волині свята й пам’ятні дати, можна в книгарні-бібліотеці «Ключі» (Луцьк, просп. Волі, 2, вхід праворуч від обласної юнацької бібліотеки), а також у храмах і монастирях єпархії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що календарі також можна замовити за телефонами: (050) 339-79-66 або (067) 570-57-97.
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