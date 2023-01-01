У Волинській єпархії ПЦУ випустили церковний календар на 2024 рік





Про це



Видавничий відділ єпархії «Ключі» випустив настінний та книжковий церковні календарі на наступний рік за новоюліанським стилем.



"Придбати календарі, у яких подано найважливі для Волині свята й пам’ятні дати, можна в книгарні-бібліотеці «Ключі» (Луцьк, просп. Волі, 2, вхід праворуч від обласної юнацької бібліотеки), а також у храмах і монастирях єпархії", - йдеться в повідомленні.





Зазначається, що календарі також можна замовити за телефонами: (050) 339-79-66 або (067) 570-57-97.



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