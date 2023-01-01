Штраф і позбавлення прав: суд покарав винуватця подвійної аварії в Луцьку

винуватця подвійної дорожньо-транспортної пригоди в Луцьку на 17 тисяч гривень та позбавив його на рік водійських прав.



Про це пише інформаційне агентство



Ввечері 14 серпня на вулиці Чернишевського п’яний водій Chevrolet Aveo Михайло П. не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Renault Logan, який своєю чергою, за інерцією зіткнувся з Renault Megane. У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Драгер зафіксував у винуватця ДТП 1,10 проміле алкоголю в крові. На розгляд справи він не з’явився. Дії водія кваліфікували за статтею 124 та частиною 1 статті 130 КУпАП.



Оскільки докази підтвердили вину Михайла П., суд оштрафував його на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійського посвідчення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд оштрафувавдорожньо-транспортної пригоди в Луцьку на 17 тисяч гривень та позбавив його на рік водійських прав.Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на Луцький міськрайонний суд.Ввечері 14 серпня на вулиці Чернишевського п’яний водій Chevrolet Aveo Михайло П. не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Renault Logan, який своєю чергою, за інерцією зіткнувся з Renault Megane. У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних ушкоджень.Драгер зафіксував у винуватця ДТП 1,10 проміле алкоголю в крові. На розгляд справи він не з’явився. Дії водія кваліфікували за статтею 124 та частиною 1 статті 130 КУпАП.Оскільки докази підтвердили вину Михайла П., суд оштрафував його на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійського посвідчення.

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