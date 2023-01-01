Штраф і позбавлення прав: суд покарав винуватця подвійної аварії в Луцьку

Штраф і позбавлення прав: суд покарав винуватця подвійної аварії в Луцьку
Суд оштрафував винуватця подвійної дорожньо-транспортної пригоди в Луцьку на 17 тисяч гривень та позбавив його на рік водійських прав.

Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на Луцький міськрайонний суд.

Ввечері 14 серпня на вулиці Чернишевського п’яний водій Chevrolet Aveo Михайло П. не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Renault Logan, який своєю чергою, за інерцією зіткнувся з Renault Megane. У результаті ДТП автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

Драгер зафіксував у винуватця ДТП 1,10 проміле алкоголю в крові. На розгляд справи він не з’явився. Дії водія кваліфікували за статтею 124 та частиною 1 статті 130 КУпАП.

Оскільки докази підтвердили вину Михайла П., суд оштрафував його на 17 тисяч гривень та на рік позбавив водійського посвідчення.

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Теги: ДТП, Луцьк
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