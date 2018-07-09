Як і де голосувати за луцький гурт «3ʼbeauties» на Дитячому Євробаченні
Сьогодні, 16:45
Голосування за переможця Національного відбору «Дитячого Євробачення-2023» розпочнеться у неділю, 1 жовтня. Лучан закликають підтримати землячок – луцький гурт «3ʼbeauties».
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Голосування розпочнеться 1 жовтня о 18:00 на порталі «Дія». Щоб підтримати луцький гурт «3ʼbeauties», потрібно на електронному сервісі послуги обрати категорію «Опитування» і проголосувати за №5. Під цим номером у фіналі пісенного конкурсу виступатимуть луцькі дівчата з піснею Світлани Тарабарової «Power of Love». Переможця визначатимуть за результатами голосування журі та глядачів.
Луцький гурт «3ʼbeauties» визнано одним з найсильніших учасників конкурсу. У його складі: 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька. Наставником колективу є Інна Кириченко. Фінал Національного відбору відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Культура.
Цього року конкурс відбувається під гаслом «Мрій сміливо!»
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Голосування розпочнеться 1 жовтня о 18:00 на порталі «Дія». Щоб підтримати луцький гурт «3ʼbeauties», потрібно на електронному сервісі послуги обрати категорію «Опитування» і проголосувати за №5. Під цим номером у фіналі пісенного конкурсу виступатимуть луцькі дівчата з піснею Світлани Тарабарової «Power of Love». Переможця визначатимуть за результатами голосування журі та глядачів.
Луцький гурт «3ʼbeauties» визнано одним з найсильніших учасників конкурсу. У його складі: 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька. Наставником колективу є Інна Кириченко. Фінал Національного відбору відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Культура.
Цього року конкурс відбувається під гаслом «Мрій сміливо!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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