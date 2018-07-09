Як і де голосувати за луцький гурт «3ʼbeauties» на Дитячому Євробаченні

Як і де голосувати за луцький гурт «3ʼbeauties» на Дитячому Євробаченні
Голосування за переможця Національного відбору «Дитячого Євробачення-2023» розпочнеться у неділю, 1 жовтня. Лучан закликають підтримати землячок – луцький гурт «3ʼbeauties».

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Голосування розпочнеться 1 жовтня о 18:00 на порталі «Дія». Щоб підтримати луцький гурт «3ʼbeauties», потрібно на електронному сервісі послуги обрати категорію «Опитування» і проголосувати за №5. Під цим номером у фіналі пісенного конкурсу виступатимуть луцькі дівчата з піснею Світлани Тарабарової «Power of Love». Переможця визначатимуть за результатами голосування журі та глядачів.

Луцький гурт «3ʼbeauties» визнано одним з найсильніших учасників конкурсу. У його складі: 13-річна Анна Ткач, 12-річна Владислава Волинець та 13-річна Олександра Коровицька. Наставником колективу є Інна Кириченко. Фінал Національного відбору відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Культура.

Цього року конкурс відбувається під гаслом «Мрій сміливо!»


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Теги: Дитяче Євробачення, «3ʼbeauties»
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