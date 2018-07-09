Як і де голосувати за луцький гурт «3ʼbeauties» на Дитячому Євробаченні

Голосування за переможця Національного відбору «Дитячого Євробачення-2023» розпочнеться у неділю, 1 жовтня. Лучан закликають підтримати землячок –Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Голосування розпочнеться 1 жовтня о 18:00 на порталі «Дія». Щоб підтримати луцький гурт «3ʼbeauties», потрібно на електронному сервісі послуги обрати категорію «Опитування» і проголосувати за №5. Під цим номером у фіналі пісенного конкурсу виступатимуть луцькі дівчата з піснею«Power of Love». Переможця визначатимуть за результатами голосування журі та глядачів.Луцький гурт «3ʼbeauties» визнано одним з найсильніших учасників конкурсу. У його складі: 13-річна, 12-річната 13-річна. Наставником колективу є. Фінал Національного відбору відбудеться 1 жовтня у форматі онлайн-концерту у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Культура.Цього року конкурс відбувається під гаслом «Мрій сміливо!»