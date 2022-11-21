У Луцьку затримали шахраїв, які видурили у 82-річної мешканки Рівного понад 50 тисяч
Сьогодні, 16:50
Поліцейські оперативно затримали в Луцьку двох шахраїв, які за схемою «Ваш родич потрапив у ДТП» ошукали рівнянку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 24 вересня, близько 12:20 до поліції надійшло повідомлення 82-річної жительки Рівного, що близько години тому вона віддала шахраю заощадження в сумі 1000 доларів США та 19 тисяч гривень.
Поліцейські встановили, що о 10:30 до заявниці зателефонувала невідома, представилася її донькою та повідомила, що отримала тяжкі травми у ДТП на Вінниччині, а на операцію негайно потрібні гроші.
Зазначила, що скоро прийде її колега, забере готівку та перерахує їй на картку. Пенсіонерка повірила, адже її донька дійсно перебувала у Вінницькій області в гостях у родичів. Утім, коли після передачі коштів сконтактувала з нею, то виявилося, що все гаразд.
Під час проведення розшукових заходів та слідчих дій, за наданим потерпілою описом зловмисника зокрема, оперативники Рівненського РУП у взаємодії із волинськими колегами орієнтовно через три години після повідомлення затримали двох аферистів у Луцьку.
Ними виявилися 27-річний уродженець Донеччини, який нині проживає у Києві, та 32-річний мешканець столиці. Останній три місяці тому звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєний розбій.
Чоловіки зазначили, що у телеграмі знайшли повідомлення про роботу: до їхніх обов’язків входило у різних регіонах забирати за вказаними адресами гроші. Потому певну суму перераховували на зазначені «роботодавцями» картки, а решту залишали собі в якості зарплатні.
За фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групи осіб, слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 190 КК України.
Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час поверхневої перевірки у них виявили та вилучили мобільні телефони та частину грошей, які вони ще не встигли перерахувати.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 24 вересня, близько 12:20 до поліції надійшло повідомлення 82-річної жительки Рівного, що близько години тому вона віддала шахраю заощадження в сумі 1000 доларів США та 19 тисяч гривень.
Поліцейські встановили, що о 10:30 до заявниці зателефонувала невідома, представилася її донькою та повідомила, що отримала тяжкі травми у ДТП на Вінниччині, а на операцію негайно потрібні гроші.
Зазначила, що скоро прийде її колега, забере готівку та перерахує їй на картку. Пенсіонерка повірила, адже її донька дійсно перебувала у Вінницькій області в гостях у родичів. Утім, коли після передачі коштів сконтактувала з нею, то виявилося, що все гаразд.
Під час проведення розшукових заходів та слідчих дій, за наданим потерпілою описом зловмисника зокрема, оперативники Рівненського РУП у взаємодії із волинськими колегами орієнтовно через три години після повідомлення затримали двох аферистів у Луцьку.
Ними виявилися 27-річний уродженець Донеччини, який нині проживає у Києві, та 32-річний мешканець столиці. Останній три місяці тому звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєний розбій.
Чоловіки зазначили, що у телеграмі знайшли повідомлення про роботу: до їхніх обов’язків входило у різних регіонах забирати за вказаними адресами гроші. Потому певну суму перераховували на зазначені «роботодавцями» картки, а решту залишали собі в якості зарплатні.
За фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групи осіб, слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 190 КК України.
Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час поверхневої перевірки у них виявили та вилучили мобільні телефони та частину грошей, які вони ще не встигли перерахувати.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затримали шахраїв, які видурили у 82-річної мешканки Рівного понад 50 тисяч
Сьогодні, 16:50
Медіа