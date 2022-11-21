У Луцьку затримали шахраїв, які видурили у 82-річної мешканки Рівного понад 50 тисяч

Поліцейські оперативно затримали в Луцьку двох шахраїв, які за схемою «Ваш родич потрапив у ДТП» ошукали рівнянку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 24 вересня, близько 12:20 до поліції надійшло повідомлення 82-річної жительки Рівного, що близько години тому вона віддала шахраю заощадження в сумі 1000 доларів США та 19 тисяч гривень.Поліцейські встановили, що о 10:30 до заявниці зателефонувала невідома, представилася її донькою та повідомила, що отримала тяжкі травми у ДТП на Вінниччині, а на операцію негайно потрібні гроші.Зазначила, що скоро прийде її колега, забере готівку та перерахує їй на картку. Пенсіонерка повірила, адже її донька дійсно перебувала у Вінницькій області в гостях у родичів. Утім, коли після передачі коштів сконтактувала з нею, то виявилося, що все гаразд.Під час проведення розшукових заходів та слідчих дій, за наданим потерпілою описом зловмисника зокрема, оперативники Рівненського РУП у взаємодії із волинськими колегами орієнтовно через три години після повідомлення затримали двох аферистів у Луцьку.Ними виявилися 27-річний уродженець Донеччини, який нині проживає у Києві, та 32-річний мешканець столиці. Останній три місяці тому звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєний розбій.Чоловіки зазначили, що у телеграмі знайшли повідомлення про роботу: до їхніх обов’язків входило у різних регіонах забирати за вказаними адресами гроші. Потому певну суму перераховували на зазначені «роботодавцями» картки, а решту залишали собі в якості зарплатні.За фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групи осіб, слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 190 КК України.Зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час поверхневої перевірки у них виявили та вилучили мобільні телефони та частину грошей, які вони ще не встигли перерахувати.Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.