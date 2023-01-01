Ускладнений рух: у Луцьку – потрійна ДТП

Ускладнений рух: у Луцьку – потрійна ДТП
На вулиці Рівненській у Луцьку сьогодні, 25 вересня, трапилася потрійна автопригода.

Про це повідомляє «Конкурент» з посиланням на очевидців.

Аварія сталась майже на перехресті вулиць Рівненської та Авторемонтної.

Інформації про постраждалих нема. На місці працює патрульна поліція. Рух ускладнено.

Деталі – згодом.


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Теги: ДТП, Луцьк
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