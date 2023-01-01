Ускладнений рух: у Луцьку – потрійна ДТП





Про це повідомляє «



Аварія сталась майже на перехресті вулиць Рівненської та Авторемонтної.



Інформації про постраждалих нема. На місці працює патрульна поліція. Рух ускладнено.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Рівненській у Луцьку сьогодні, 25 вересня, трапилася потрійна автопригода.Про це повідомляє « Конкурент » з посиланням на очевидців.Аварія сталась майже на перехресті вулиць Рівненської та Авторемонтної.Інформації про постраждалих нема. На місці працює патрульна поліція. Рух ускладнено.Деталі – згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію