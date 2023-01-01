На Відродження зіткнулися відразу три автівки

На проспекті Відродження у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Патрульні встановили, що водій Mazda не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечної дистанції. Унаслідок цього він допустив зіткнення з авто марки Renault, що рухалося попереду. Автомобіль Mazda унаслідок зіткнення також виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Hyundai.На щастя, ніхто з учасників автопригоди не постраждав, а от автомобілі зазнали значних пошкоджень. На винуватця ДТП — водія Mazda — інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.