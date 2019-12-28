Волинська медикиня розповіла, як допомагала лікарям прифронтового Вознесенська

Волинська медикиня розповіла, як допомагала лікарям прифронтового Вознесенська
Лікарка з Волині Людмила Попадинець розповіла про свою роботу у Вознесенській багатопрофільній лікарні, що на Миколаївщині. Вона одна з двохсот медиків, які підсилювали медичні заклади на деокупованих та прифронтових територіях України.

Вони допомагали рятувати життя та здоров’я жителів Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.

Жінка працює у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Волинська медикиня розповіла, як допомагала лікарям прифронтового Вознесенська

«Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, всі розуміли, що потреба у медичних працівниках буде особливо гострою, як на передовій, так і на деокупованих та прифронтових територіях. Багато працівників нашого центру заявило про свою готовність бути залученими до роботи будь-де, там, де це буде необхідно. Одного дня мені зателефонували і повідомили про потребу у лікарях відділення Н(Е)МД у багатопрофільній лікарні міста Вознесенськ. Одразу підтвердила, що готова приступити до роботи», – зазначила пані Людмила.
Волинська медикиня розповіла, як допомагала лікарям прифронтового Вознесенська

Волинянка зізналася, що спочатку хвилювалася, оскільки до цього працювала лікарем виїзної бригади центру екстреної медичної допомоги, а стаціонар – це зовсім інша специфіка. Однак, вона впевнена, що в сьогоднішніх реаліях немає часу на довгу адаптацію, тож все відбувається в процесі роботи.
Волинська медикиня розповіла, як допомагала лікарям прифронтового Вознесенська

«З першого ж погляду вражає рівень лікувального закладу у місті, яке пережило обстріли і важкі бої. Лікарня забезпечена новітнім обладнанням, всіма необхідними препаратами. Стаціонарне лікування повністю безоплатне для пацієнтів, в тому числі неврологічне відділення надає допомогу пацієнтів з інсультом за пріоритетним пакетом медичних послуг «Медична допомога при ГПМК в стаціонарних умовах». Проведено ремонтні роботи приміщень лікарні та поліклініки, а у 2021 році провели повну реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги в рамках проекту «Emergency» за програмою «Велике будівництво», – сказала Людмила Попадинець.
Волинська медикиня розповіла, як допомагала лікарям прифронтового Вознесенська
Волинська медикиня розповіла, як допомагала лікарям прифронтового Вознесенська

Як розповіла медикиня, на відділення (Н)ЕМД у Вознесенську в середньому звертається близько 40-60 людей. Там лікар проводить огляд, надає невідкладну медичну допомогу і за необхідності скеровує пацієнтів у профільне відділення. А по закінченню офіційного робочого дня та у вихідні дні обсяг роботи збільшується, оскільки лікар приймального відділення є черговим лікарем по лікарні, зокрема для терапевтичного, неврологічного, інфекційного та педіатричного відділень.

«Необхідно спостерігати за станом найскладніших пацієнтів, проводити корекцію лікування за потреби та надавати невідкладну допомогу у разі раптового погіршення стану у пацієнтів даних відділень. Таким чином, є декілька так званих «потоків» пацієнтів: пацієнти, доставлені бригадами ЕМД; пацієнти, що звертаються самостійно та госпіталізовані пацієнти, що знаходяться у стаціонарних відділеннях», – зауважила волинянка.

Вона каже, що найважчим було встигнути вчасно надати необхідний об’єм допомоги всім, правильно розставивши пріоритети згідно важкості стану.
Волинська медикиня розповіла, як допомагала лікарям прифронтового Вознесенська

«Це складно, але в такі моменти ти відчуваєш себе насправді потрібною», – додає жінка.

Також Людмилу приємно вразила самовідданість медичного персоналу Вознесенської багатопрофільної лікарні – у разі надзвичайної ситуації вони всі поспішають на роботу.

«Так, під час бойових дій безпосередньо в місті лікарі та медичні сестри по декілька діб знаходилися в лікарні разом з пацієнтами. Які ж українці сильні і незламні. Пишаюсь тим, що працювала поруч з такими людьми», – ділиться думками лікарка.

Крім того, що у Вознесенській лікарні надають допомогу цивільному населенню, медики лікують і наших захисників.

«Було за честь мати можливість допомагати тим, хто щодня ризикував заради нас своїм життям, – розповідає жінка. – Вознесенськ – місто контрастів. З одного боку, пошкоджені будівлі і якась особлива зажурено-тиха атмосфера міста нагадує про пережитий жах, а з іншого – місто тримається, живе і розвивається».

Відрядження лікарів для підсилення Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей тривають. Наразі існує критична потреба у фахівцях окремих спеціальностей.

Даний проєкт фінансується World Health Organization Ukraine (ВООЗ в Україні), медики отримують додаткову фінансову винагороду та покриття витрат, пов’язаних з доїздом та проживанням.

«Війна триває, не можна про неї забувати чи просто десь перечекати. Якщо кожен зі своїми можливостями долучиться туди, де його праця може бути корисною – ми наблизимо перемогу», – вважає Людмила Попадинець.

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Теги: лікарі, хвороба
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