У Запорізькій області загинув волинянин Петро Бежан

У Запорізькій області загинув волинянин Петро Бежан
Військовослужбовець із Волині Петро Бежан загинув у боях із російськими окупантами у П’ятихатках Запорізької області.

Про це у фейсбуці повідомляє Дубівська громада.

Сьогодні отримали офіційну інформацію, що Бежан Петро Вікторович, 1976 року народження, помічник гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу 2 стрілецької роти, молодший сержант військової служби по мобілізації, загинув 9 вересня 2023 року під час вогневого ураження позиції дронами камікадзе в населеному пункті П’ятихатки Василівського району Запорізької області.

«Про деталі щодо поховання Героя повідомимо додатково. Відсьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба! Висловлюємо щирі співчуття мамі нашого Героя, сестрі, дружині, доньці, усім рідним та близьким, усім хто знав, шанував і любив Петра Бежана. Плачемо і сумуємо разом з вами…» - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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