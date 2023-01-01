У Запорізькій області загинув волинянин Петро Бежан

Військовослужбовець із Волинізагинув у боях із російськими окупантами у П’ятихатках Запорізької області.Про це у фейсбуці повідомляє Дубівська громада.Сьогодні отримали офіційну інформацію, що Бежан Петро Вікторович, 1976 року народження, помічник гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу 2 стрілецької роти, молодший сержант військової служби по мобілізації, загинув 9 вересня 2023 року під час вогневого ураження позиції дронами камікадзе в населеному пункті П’ятихатки Василівського району Запорізької області.«Про деталі щодо поховання Героя повідомимо додатково. Відсьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба! Висловлюємо щирі співчуття мамі нашого Героя, сестрі, дружині, доньці, усім рідним та близьким, усім хто знав, шанував і любив Петра Бежана. Плачемо і сумуємо разом з вами…» - зазначили у громаді.