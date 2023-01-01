«Найбільше я боялася цього дзвінка», - дружина полеглого воїна з Волині

«Найбільше я боялася цього дзвінка», - дружина полеглого воїна з Волині
Волинянин, молодший сержант Олександр Філон (позивний «Вірний») загинув 28 червня в бою з окупантами поблизу міста Бахмут на Донеччині. У липні воїну мало виповнитися 26 років.

Історію Героя опублікував Меморіал.

Олександр народився у місті Ковель Волинської області. У 2019 році закінчив факультет «Фізичне виховання і спорт» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Був громадським активістом, учасником Революції Гідності. У 2015-2016 роках воював в АТО на Донбасі у лавах «Азова». Тоді ж був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Коли повернувся, працював тренером з рукопашного гопака у спортивному клубі «Січ». Також був керівником ГО Цивільний Корпус «АЗОВ» Ковель, керівником Ковельського осередку ПП «Національний Корпус». У 2019 році заснував та очолив Правильний простір «ВАТРА».

24 лютого 2022 року Олександр був призваний на військову службу до Національної гвардії України. Воював за рідну країну у складі 3-ої окремої штурмової бригади. Командував підрозділом «Вовча Зграя». Виконував складні бойові задачі та успішно нищив ворогів.

«Ніколи не думала, що буду писати цей текст. Загинув в бою мій найрідніший, моя опора та підтримка. Таких людей, гідних своєї землі, більше не буде. Ти загинув, захищаючи нашу державу, щоб ми могли жити. Був достойним командиром, сумлінно виконував свою роботу. Стільки всього ми планували: діток, закінчити ремонт, поїхати у медовий місяць. Ти навіть не завагався, поїхав уже вдруге 24 лютого. Ти – найрідніше, найцінніше, що у мене було. А зараз залишилися тільки спогади і твої речі. Пишу це і не хочу вірити. Найбільше я боялася цього дзвінка. Моя споріднена душа, ти розумів мене так, як ніхто, завжди підтримував, був поряд, навіть якщо і далеко, я завжди це відчувала. Пам’ятаємо, помстимося», – написала дружина загиблого Анна.

Поховали Героя на Алеї Героїв міського цвинтаря у рідному Ковелі.

Вдома на Олександра чекали дружина, рідні, близькі та безліч друзів.


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Теги: загиблі, війна
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