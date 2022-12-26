У громаді на Волині – переполох через скаженого лиса
Сьогодні, 20:31
У Мар’янівській громаді на Волині люди забили на сполох, оскільки в районі старого маслозаводу бачили скаженого лиса.
Про це йдеться у повідомленні громади у фейсбуці.
За повідомленням селищного голови, в районі старого маслозаводу був помічений лис з ознаками сказу. Тож людей просили бути обачними, уникати перебування на вулиці та закрити хвіртки домогосподарств.
Згодом стало відомо, що хвору на сказ тварину ліквідували.
«Мешканців просимо повідомити, якщо були контакти чи укуси лиса з ознаками сказу домашніх тварин або мешканців селища у селищну раду, або звернутися за допомогою у центральну районну лікарню», - йдеться в інформації.
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Про це йдеться у повідомленні громади у фейсбуці.
За повідомленням селищного голови, в районі старого маслозаводу був помічений лис з ознаками сказу. Тож людей просили бути обачними, уникати перебування на вулиці та закрити хвіртки домогосподарств.
Згодом стало відомо, що хвору на сказ тварину ліквідували.
«Мешканців просимо повідомити, якщо були контакти чи укуси лиса з ознаками сказу домашніх тварин або мешканців селища у селищну раду, або звернутися за допомогою у центральну районну лікарню», - йдеться в інформації.
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