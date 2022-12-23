Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр
Сьогодні, 21:06
Нововолинська громада потрапила до одинадцятки громад Західної України, які отримають 1,5 мільйона гривень для облаштування та проєктної діяльності Молодіжного центру.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Молодіжний центр постане у Шахтарському районі Нововолинська. Тут будуть проведені ремонтні роботи, придбане обладнання та меблі.
Окрім того, вже взимку в Нововолинську запрацює простір для навчання та розвитку молоді.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Молодіжний центр постане у Шахтарському районі Нововолинська. Тут будуть проведені ремонтні роботи, придбане обладнання та меблі.
Окрім того, вже взимку в Нововолинську запрацює простір для навчання та розвитку молоді.
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