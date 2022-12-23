Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр

Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр
Нововолинська громада потрапила до одинадцятки громад Західної України, які отримають 1,5 мільйона гривень для облаштування та проєктної діяльності Молодіжного центру.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Молодіжний центр постане у Шахтарському районі Нововолинська. Тут будуть проведені ремонтні роботи, придбане обладнання та меблі.

Окрім того, вже взимку в Нововолинську запрацює простір для навчання та розвитку молоді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бюджет, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У військового з Волині згорів будинок, який він будував впродовж 10 років. ВІДЕО
Сьогодні, 21:48
Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр
Сьогодні, 21:06
Як пережити блекаут і не втратити здоровий глузд: поради лікарів
Сьогодні, 20:37
У громаді на Волині – переполох через скаженого лиса
Сьогодні, 20:31
«Найбільше я боялася цього дзвінка», - дружина полеглого воїна з Волині
Сьогодні, 20:16
Схожі новини
Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів Нові тролейбуси, зміцнення кордону і ліки: на що Луцькрада хоче використати минулорічні 29 мільйонів
21 лютий, 05:28
Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України
23 грудень, 2022, 22:00
Бюджети Волині отримали майже 13 мільярдів від платників податків Бюджети Волині отримали майже 13 мільярдів від платників податків
07 грудень, 2022, 02:17
Місцеві бюджети Волині отримали 123 мільйони податку від власників нерухомості Місцеві бюджети Волині отримали 123 мільйони податку від власників нерухомості
18 листопад, 2022, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У військового з Волині згорів будинок, який він будував впродовж 10 років. ВІДЕО
Сьогодні, 21:48
 0
Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр
Сьогодні, 21:06
 0
Як пережити блекаут і не втратити здоровий глузд: поради лікарів
Сьогодні, 20:37
 0
У громаді на Волині – переполох через скаженого лиса
Сьогодні, 20:31
 0
«Найбільше я боялася цього дзвінка», - дружина полеглого воїна з Волині
Сьогодні, 20:16
 0
Медіа
відео
1/8