Нововолинськ отримає півтора мільйона на Молодіжний центр





Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Молодіжний центр постане у Шахтарському районі Нововолинська. Тут будуть проведені ремонтні роботи, придбане обладнання та меблі.



Окрім того, вже взимку в Нововолинську запрацює простір для навчання та розвитку молоді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська громада потрапила до одинадцятки громад Західної України, які отримають 1,5 мільйона гривень для облаштування та проєктної діяльності Молодіжного центру.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаМолодіжний центр постане у Шахтарському районі Нововолинська. Тут будуть проведені ремонтні роботи, придбане обладнання та меблі.Окрім того, вже взимку в Нововолинську запрацює простір для навчання та розвитку молоді.

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