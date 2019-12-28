Як пережити блекаут і не втратити здоровий глузд: поради лікарів

Як пережити блекаут і не втратити здоровий глузд: поради лікарів
З настанням холодів росія все частіше намагатиметься здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру, а отже час підготуватися до можливих віялових відключень електроенергії.

Медики пропонують перелік справ, які не лише допоможуть легше пережити можливі блекаути, але ще й корисні для психічного та фізичного здоров’я, повідомляє у фейсбуці Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Прогулянки. Але лише зі світловідбивними або світлодіодними аксесуарами (наприклад, браслета чи стрічка або жилет). Ви побачите дуже красиве зоряне небо, яким не бачили його при вуличному освітленні!

Механічна робота, що не потребує яскравого освітлення: прибирання, наведення ладу на робочому столі, перепакування сипучих харчів тощо. Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – це приємне для мозку явище.

Практикувати техніки психологічної самодопомоги. Багато з них є на сайті МОЗ.

Тренування вдома. Ви можете вже зараз навчитися техніки виконання вправ з тренером (тренеркою), щоб потім вдома мати змогу виконувати їх навіть у сутінках. Також можна завантажити відео, щоб мати його під рукою!

Аудіокниги. Допоможуть якісно провести період відключення світла.

Настільні ігри для всієї родини. Це якісний час разом, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет.

Сон. Якщо вже по 9 вечора, можна не вигадувати заняття, а лягти відпочивати – це ваш давно омріяний шанс виспатися.

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Теги: лікарі, хвороба
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