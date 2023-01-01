Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 вересня

У вівторок, 26 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та ранком місцями - туман. Видимість в тумані - 200-500 метрів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.У Луцьку переважатиме мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.до цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили: коли граки відлітають, вже можна чекати снігу. А якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою.