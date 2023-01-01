Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон

Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон
Учора, 28 червня, загинув 25-річний командир підрозділу штурмової бригади Олександр Філон з Ковеля.

Про загибель Героя повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Філон Олександр Русланович, 17 липня 1997 року народження, призваний на військову службу 24 лютого 2022 року. Вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув у Донецькій області.

Наш Саша... Наш воїн... Наша гордість… З яким ми ще бачилися в травні - він ініціював зустріч. Прийшов із побратимами. Лишив нам на згадку прапор «Вовчої зграї». Усмішки. Жарти. Обіцянки «Ми повернемося»…

Саша... Не вірю… ", - написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ковеля.

Ігор Чайка зазначив, що про зустріч нашого Героя і чин похорону повідомить завтра, 30 червня.

Олександр Філон з першого дня повномасштабного вторгнення був у Збройних Силах України. Спочатку - в територіальній обороні, пізніше - у складі третьої окремої штурмової бригади.

ДОВІДКОВО:

Олександр Філон народився 17 липня 1997 року в Ковелі. З 2011 року був членом МГО «Молодіжний Фонд «Наше Майбутнє», у 2013–2014 роках – учасником Революції гідності, у 2015-2016 – боєць «АЗОВА», з 2016-го – тренер з рукопашного гопаку у спортивному клубі «СІЧ», керівник ГО Цивільний Корпус «АЗОВ» Ковель, керівник Ковельського осередку ПП «Національний Корпус».
Під Бахмутом загинув командир підрозділу штурмової бригади, Герой з Волині Олександр Філон

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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