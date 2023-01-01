На Волині судили військового, який був на службі у стані алкосп`яніння
Сьогодні, 16:10
У Любешові судили військового, який ніс службу, будучи напідпитку.
Про це стало відомо із судової постанови від 22 червня, - пише Район. Любешів.
У ній ідеться, що 13 червня 2023 року на території військової частини цей громадянин виконував перебував на військовій службі у стані алкогольного сп`яніння, порушивши пункт ч. 3 ст. 172-20 КУпАП (Стан алкогольного сп'яніння вважається порушенням дисципліни військової служби, і військовослужбовець, який перебуває в стані алкогольного сп'яніння, несе відповідальність за свої дії).
У суді свою вину він визнав повністю.
Суд наклав на нього штраф у 17 тисяч гривень.
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Про це стало відомо із судової постанови від 22 червня, - пише Район. Любешів.
У ній ідеться, що 13 червня 2023 року на території військової частини цей громадянин виконував перебував на військовій службі у стані алкогольного сп`яніння, порушивши пункт ч. 3 ст. 172-20 КУпАП (Стан алкогольного сп'яніння вважається порушенням дисципліни військової служби, і військовослужбовець, який перебуває в стані алкогольного сп'яніння, несе відповідальність за свої дії).
У суді свою вину він визнав повністю.
Суд наклав на нього штраф у 17 тисяч гривень.
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