Окупанти не віддають рідним тіла вбитих підлітків Оганнісяна та Ханганова для поховання

Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова не можуть отримати для поховання їхні тіла, тому що представники слідчого комітету рф в окупованому Бердянську не віддають довідку про дозвіл на захоронення.



Про це у коментарі



Також зазначається, що морг перебуває під посиленою охороною окупантів.



"Вони не видають довідку, кажуть, справу відправили у Мелітополь, все. А без цього папірця тіла в морзі не віддають. Ви не уявляєте, де ми живемо. Не маємо прав… І немає до кого звернутися, кому поскаржитися…", – йдеться у повідомленні.



Також бабусю Тіграна Оганнісяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні другого вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох.



Нагадаємо, у заяві Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) йдеться про те, що українських підлітків Тіграна Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова, яких переслідували росіяни в окупованому Бердянську, вбили снайпери 24 червня. Рідних хлопчиків, за даними правозахисників, допитували й обшукували.







Упродовж пів року діти перебували під жорстким пресингом окупантів. Їх допитували, змушували брати участь у “слідчих експериментах”, вони зобов’язані були щодня відмічатися в окупаційній поліції.



В останні кілька тижнів тиск посилився. Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у "підготовці диверсії" та запланували передачу справи до суду. За кілька днів до вбивства додому до Тіграна приїжджав слідчий із озброєним конвоєм, проте хлопці втекли.



Як розгорталися подальші події, достеменно невідомо. У МІПЛ не виключають, що окупаційне слідство могло залякувати хлопців, аби спровокувати їх втечу і збройне затримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родини вбитих росіянамитане можуть отримати для поховання їхні тіла, тому що представники слідчого комітету рф в окупованому Бердянську не віддають довідку про дозвіл на захоронення.Про це у коментарі Українській правді повідомили співрозмовники в окупованому Бердянську.Також зазначається, що морг перебуває під посиленою охороною окупантів."Вони не видають довідку, кажуть, справу відправили у Мелітополь, все. А без цього папірця тіла в морзі не віддають. Ви не уявляєте, де ми живемо. Не маємо прав… І немає до кого звернутися, кому поскаржитися…", – йдеться у повідомленні.Також бабусю Тіграна Оганнісяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука. Загиблих змогли побачити лише рідні другого вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох.Нагадаємо, у заяві Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) йдеться про те, що українських підлітків Тіграна Оганнісяна і його однокласника Микиту Ханганова, яких переслідували росіяни в окупованому Бердянську, вбили снайпери 24 червня. Рідних хлопчиків, за даними правозахисників, допитували й обшукували. Із вересня 2022 року Тігран та Микита, а також їхні сім’ї переслідувалися російською окупаційною владою. Тіграна викрадали з дому, впродовж п’яти днів катували. Його відпустили лише після розголосу про зникнення дитини, до якого вдалися батьки.Упродовж пів року діти перебували під жорстким пресингом окупантів. Їх допитували, змушували брати участь у “слідчих експериментах”, вони зобов’язані були щодня відмічатися в окупаційній поліції.В останні кілька тижнів тиск посилився. Слідчі оголосили обвинувачення підліткам у "підготовці диверсії" та запланували передачу справи до суду. За кілька днів до вбивства додому до Тіграна приїжджав слідчий із озброєним конвоєм, проте хлопці втекли.Як розгорталися подальші події, достеменно невідомо. У МІПЛ не виключають, що окупаційне слідство могло залякувати хлопців, аби спровокувати їх втечу і збройне затримання.

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