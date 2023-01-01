Від початку року на Волині сім разів скаржилися на порушення мовного закону

Від початку року на Волині сім разів скаржилися на порушення мовного закону
Упродовж січня-червня 2023 року на Волині сім разів скаржилися на порушення мовного закону.

Таку інформацію оприлюднили на сервісі Опендатабот, - передає Суспільне.

Майже третина від усіх звернень стосується відсутності української версії сайту. На другому місці – звернення щодо обслуговування російською мовою.

Від початку року на Волині сім разів скаржилися на порушення мовного закону


Зовсім немає зареєстрованих скарг у сусідній Рівненській області та 26 звернень у Львівській.

Загалом по Україні за січень-травень 2023 було зареєстровано 1 650 звернень, що на 5% більше ніж за відповідний період 2021 та у 1,8 раза більше порівняно з січнем-травнем 2022.

Що відомо про мовний закон

З 16 січня 2021 року набули чинності окремі норми закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з яким мовою обслуговування споживачів є державна мова. З 16 липня 2022 року за порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом. 61,7% українців підтримують перехід сфери обслуговування українською мовою, 34% не підтримують. Таку інформацію оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології 2 лютого 2021 року. За їхніми даними, ці зміни підтримує 79% жителів заходу та 66% центру України, найменше – жителі сходу 38%.

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Теги: Опендатабот, мовний закон, порушення, Волинь
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