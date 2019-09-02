У місті на Волині випав град. ФОТО
Сьогодні, 18:20
У четвер, 29 червня, у Любомлі, що на Волині, злива затопила дороги.
Про це пише ВСН.
Також місто засипало градом.
Зі слів місцевих мешканців, через негоду також виникли проблеми з електропостачанням.
Нагадаємо, у центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ВСН.
Також місто засипало градом.
Зі слів місцевих мешканців, через негоду також виникли проблеми з електропостачанням.
Нагадаємо, у центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Віталій Кличко виступив на відкритті Lviv Urban Forum та відвідав поранених бійців у новому реабілітаційному центрі. ФОТО
Сьогодні, 18:32
У місті на Волині випав град. ФОТО
Сьогодні, 18:20
Поляк-благодійник опікується евакуйованими дітьми з Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:05
Медіа