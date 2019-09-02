У місті на Волині випав град. ФОТО

У місті на Волині випав град. ФОТО
У четвер, 29 червня, у Любомлі, що на Волині, злива затопила дороги.

Про це пише ВСН.

Також місто засипало градом.

Зі слів місцевих мешканців, через негоду також виникли проблеми з електропостачанням.

У місті на Волині випав град. ФОТО


У місті на Волині випав град. ФОТО


Нагадаємо, у центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки.

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Теги: град, негода, Волинь
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