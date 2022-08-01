У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО

У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО
У п'ятницю, 23 червня, внаслідок негоди у Луцьку зірвало дах з багатоповерхівки на вулиці Коперника, 21.

Про це виданню ВСН повідомили очевидці.

Дах відлетів до сусідніх будинків. В одній квартирі пошкоджений балкон, але, на щастя, обійшлось без жертв.

Нагадаємо, синоптики попередили про негоду на Волині.

У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО


У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО


У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО

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Теги: негода, зірвало дах, Луцьк
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