У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО





Про це виданню



Дах відлетів до сусідніх будинків. В одній квартирі пошкоджений балкон, але, на щастя, обійшлось без жертв.



Нагадаємо, синоптики













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 23 червня, внаслідок негоди у Луцьку зірвало дах з багатоповерхівки на вулиці Коперника, 21.Про це виданню ВСН повідомили очевидці.Дах відлетів до сусідніх будинків. В одній квартирі пошкоджений балкон, але, на щастя, обійшлось без жертв.Нагадаємо, синоптики попередили про негоду на Волині.

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