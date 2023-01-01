На Донеччині загинув Герой з Волині В’ячеслав Зуб

На Донеччині загинув Герой з Волині В’ячеслав Зуб
21 червня під час виконання бойового завдання поблизу с. Діброва Донецької області загинув старший сержант Зуб В’ячеслав Олексійович, мешканець села Іванівка Берестечківської територіальної громади.

Про це повідомили у громаді.

"З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану загиблому Герою. Нехай його душа знайде вічний спокій, а пам'ять про нього залишиться назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час, дату та місце зустрічі Героя-захисника повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 16:45
Призначили бойові доплати підлеглим: на Рівненщині судитимуть двох посадовців військової частини
Сьогодні, 16:30
На Донеччині загинув Герой з Волині В’ячеслав Зуб
Сьогодні, 16:10
Захисник з Волині зробив пропозицію коханій на війні у свій день народження
Сьогодні, 16:00
Уламки ракети впали біля будинку: у Хмельницькому через нічну атаку росії евакуювали жителів вулиці
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Героя з Волині Володимира Коваленка посмертно нагородили орденом «За мужність» Героя з Волині Володимира Коваленка посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:34
Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Костянтина Щавія Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Костянтина Щавія
Сьогодні, 14:15
На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Циба На Харківщині загинув Герой з Волині Сергій Циба
Сьогодні, 10:45
Коли почалася війна, йому було 11 років: у волинській бригаді служить молодий воїн Коли почалася війна, йому було 11 років: у волинській бригаді служить молодий воїн
Сьогодні, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Генічеську Сили оборони знищили базу росгвардії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
 0
У Луцьку патрульні жорстко затримали чоловіка, який мав при собі пінцет. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
 0
У центрі Луцька під час негоди зірвало дах з багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 16:45
 0
Призначили бойові доплати підлеглим: на Рівненщині судитимуть двох посадовців військової частини
Сьогодні, 16:30
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині В’ячеслав Зуб
Сьогодні, 16:10
 0
Медіа
відео
1/8