На Донеччині загинув Герой з Волині В’ячеслав Зуб
Сьогодні, 16:10
21 червня під час виконання бойового завдання поблизу с. Діброва Донецької області загинув старший сержант Зуб В’ячеслав Олексійович, мешканець села Іванівка Берестечківської територіальної громади.
Про це повідомили у громаді.
"З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану загиблому Герою. Нехай його душа знайде вічний спокій, а пам'ять про нього залишиться назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час, дату та місце зустрічі Героя-захисника повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану загиблому Герою. Нехай його душа знайде вічний спокій, а пам'ять про нього залишиться назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час, дату та місце зустрічі Героя-захисника повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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