На Донеччині загинув Герой з Волині В’ячеслав Зуб

Зуб В’ячеслав Олексійович, мешканець села Іванівка Берестечківської територіальної громади.



Про це



"З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану загиблому Герою. Нехай його душа знайде вічний спокій, а пам'ять про нього залишиться назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час, дату та місце зустрічі Героя-захисника повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 червня під час виконання бойового завдання поблизу с. Діброва Донецької області загинув старший сержант, мешканець села Іванівка Берестечківської територіальної громади.Про це повідомили у громаді."З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану загиблому Герою. Нехай його душа знайде вічний спокій, а пам'ять про нього залишиться назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час, дату та місце зустрічі Героя-захисника повідомлять згодом.

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