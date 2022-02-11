Призначили бойові доплати підлеглим: на Рівненщині судитимуть двох посадовців військової частини

Призначили бойові доплати підлеглим: на Рівненщині судитимуть двох посадовців військової частини
Двох посадовців військової частини на Рівненщині судитимуть за незаконне призначення бойових доплат підлеглим.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури
у сфері оборони Західного регіону.

Скеровано до суду обвинувальні акти про визнання винуватості стосовно командира мостової роти та командира монтажної роти однієї із військових частин за фактом недбалого ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану.

За даними слідства, військові повинні були ініціювати перед командиром виключення порушників дисципліни з переліків на премії та доплати, однак не зробили цього. Таким чином, майже 30 осіб систематично отримували додаткової грошові виплати.

Як наслідок, загальна сума збитків, завданих державі, склала понад 1 000 000 гривень. На цей час вказана сума повністю відшкодована.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Хмельницькому.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.








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Теги: Рівненщина, виплати, суд
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