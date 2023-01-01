У Луцьку патрульні жорстко затримали чоловіка, який мав при собі пінцет. ВІДЕО





Відео редакції



У патрульній поліції розповіли, що чоловік порушив правила дорожнього руху, відмовився надати інспекторам документи й, мовляв, мав при собі гострий пінцет.



«Сьогодні, близько 9 години, на вулиці Гордіюк у Луцьку патрульні виявили пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому для цього місці. Поліцейські зупинили чоловіка для складання відповідних адміністративних матеріалів. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію» інспектори попросили в громадянина пред’явити документи, які б посвідчували його особу", - зазначили у патрульній поліції .



За повідомленням пресслужби, чоловік поводився агресивно та не виконував законну вимогу поліцейського:



Він відмовлявся навіть називати своє ім’я, крім того, в руках тримав гострий металевий предмет, схожий на пінцет, яким міг завдати шкоди собі та оточуючим.



З метою забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення патрульними відповідно до пп. "г" п. 1 ч. 3 ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію" було прийняте рішення затримати чоловіка та застосувати спецзасіб кайданки. Згодом громадянина доставили в Луцьке районне управління поліції, де встановили його особу.



На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП та ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.



Жодних неправомірних дій з боку патрульних щодо цієї особи не вчинялося, - запевнили у пресслужбі патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 червня, в Луцьку на вулиці Гордіюк патрульні жорстко затримали пішохода.Відео редакції Громадського інтерактивного телебачення надіслали очевидці інциденту.У патрульній поліції розповіли, що чоловік порушив правила дорожнього руху, відмовився надати інспекторам документи й, мовляв, мав при собі гострий пінцет.«Сьогодні, близько 9 години, на вулиці Гордіюк у Луцьку патрульні виявили пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому для цього місці. Поліцейські зупинили чоловіка для складання відповідних адміністративних матеріалів. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію» інспектори попросили в громадянина пред’явити документи, які б посвідчували його особу", - зазначили у патрульній поліції .За повідомленням пресслужби, чоловік поводився агресивно та не виконував законну вимогу поліцейського:Він відмовлявся навіть називати своє ім’я, крім того, в руках тримав гострий металевий предмет, схожий на пінцет, яким міг завдати шкоди собі та оточуючим.З метою забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення патрульними відповідно до пп. "г" п. 1 ч. 3 ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію" було прийняте рішення затримати чоловіка та застосувати спецзасіб кайданки. Згодом громадянина доставили в Луцьке районне управління поліції, де встановили його особу.На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП та ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.Жодних неправомірних дій з боку патрульних щодо цієї особи не вчинялося, - запевнили у пресслужбі патрульної поліції.

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