У Луцьку патрульні жорстко затримали чоловіка, який мав при собі пінцет. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
Сьогодні, 23 червня, в Луцьку на вулиці Гордіюк патрульні жорстко затримали пішохода.
Відео редакції Громадського інтерактивного телебачення надіслали очевидці інциденту.
У патрульній поліції розповіли, що чоловік порушив правила дорожнього руху, відмовився надати інспекторам документи й, мовляв, мав при собі гострий пінцет.
«Сьогодні, близько 9 години, на вулиці Гордіюк у Луцьку патрульні виявили пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому для цього місці. Поліцейські зупинили чоловіка для складання відповідних адміністративних матеріалів. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію» інспектори попросили в громадянина пред’явити документи, які б посвідчували його особу", - зазначили у патрульній поліції .
За повідомленням пресслужби, чоловік поводився агресивно та не виконував законну вимогу поліцейського:
Він відмовлявся навіть називати своє ім’я, крім того, в руках тримав гострий металевий предмет, схожий на пінцет, яким міг завдати шкоди собі та оточуючим.
З метою забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення патрульними відповідно до пп. "г" п. 1 ч. 3 ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію" було прийняте рішення затримати чоловіка та застосувати спецзасіб кайданки. Згодом громадянина доставили в Луцьке районне управління поліції, де встановили його особу.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП та ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.
Жодних неправомірних дій з боку патрульних щодо цієї особи не вчинялося, - запевнили у пресслужбі патрульної поліції.
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Відео редакції Громадського інтерактивного телебачення надіслали очевидці інциденту.
У патрульній поліції розповіли, що чоловік порушив правила дорожнього руху, відмовився надати інспекторам документи й, мовляв, мав при собі гострий пінцет.
«Сьогодні, близько 9 години, на вулиці Гордіюк у Луцьку патрульні виявили пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому для цього місці. Поліцейські зупинили чоловіка для складання відповідних адміністративних матеріалів. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію» інспектори попросили в громадянина пред’явити документи, які б посвідчували його особу", - зазначили у патрульній поліції .
За повідомленням пресслужби, чоловік поводився агресивно та не виконував законну вимогу поліцейського:
Він відмовлявся навіть називати своє ім’я, крім того, в руках тримав гострий металевий предмет, схожий на пінцет, яким міг завдати шкоди собі та оточуючим.
З метою забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення патрульними відповідно до пп. "г" п. 1 ч. 3 ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію" було прийняте рішення затримати чоловіка та застосувати спецзасіб кайданки. Згодом громадянина доставили в Луцьке районне управління поліції, де встановили його особу.
На чоловіка патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП та ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.
Жодних неправомірних дій з боку патрульних щодо цієї особи не вчинялося, - запевнили у пресслужбі патрульної поліції.
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