У Генічеську Сили оборони знищили базу росгвардії. ВІДЕО





Про це Микола Олещук у Телеграмі.



«База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!», - зазначив Олещук.





Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони знищили базу росгвардії в Генічеську.Про це повідомив Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанту Телеграмі.«База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!», - зазначив Олещук.Нагадаємо, що захисники за добу ліквідували 680 окупантів

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