У Генічеську Сили оборони знищили базу росгвардії. ВІДЕО

У Генічеську Сили оборони знищили базу росгвардії. ВІДЕО
Сили оборони знищили базу росгвардії в Генічеську.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграмі.

«База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!», - зазначив Олещук.


Нагадаємо, що захисники за добу ліквідували 680 окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Генічеськ
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