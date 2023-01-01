У Генічеську Сили оборони знищили базу росгвардії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Сили оборони знищили базу росгвардії в Генічеську.
Про це повідомив Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграмі.
«База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!», - зазначив Олещук.
Нагадаємо, що захисники за добу ліквідували 680 окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграмі.
«База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!», - зазначив Олещук.
Нагадаємо, що захисники за добу ліквідували 680 окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«У день нашого одруження був 20-градусний мороз». Розповідь багатодітного подружжя з Волині
Сьогодні, 18:00
Майстриня з Волині вишиває у техніці «гладь»
Сьогодні, 17:40
У Генічеську Сили оборони знищили базу росгвардії. ВІДЕО
Сьогодні, 17:22
Медіа