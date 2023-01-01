Уламки ракети впали біля будинку: у Хмельницькому через нічну атаку росії евакуювали жителів вулиці
Сьогодні, 15:45
Залишки однієї з ракет, збитої вночі нашими ППО, впали біля приватного будинку на одній з вулиць обласного центру.
Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
"В цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків. Працюють відповідні вибухотехнічні служби. Проводяться роботи з ліквідації залишків уламків. Ситуація під контролем. Прохання до усіх жителів - не панікувати та з розумінням поставитися до цієї ситуації!" - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, що уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО.
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Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
"В цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків. Працюють відповідні вибухотехнічні служби. Проводяться роботи з ліквідації залишків уламків. Ситуація під контролем. Прохання до усіх жителів - не панікувати та з розумінням поставитися до цієї ситуації!" - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, що уночі росія випустила 13 крилатих ракет по Україні: усі вони збиті силами ППО.
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