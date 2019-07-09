Синоптики попередили про негоду на Волині

Синоптики попередили про негоду на Волині
23 червня та впродовж дня 24 червня на Волині очікується погіршення погоди. Зокрема, прогнозують дощ, грозу та шквальний вітер.

Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник.

З її слів, після 14-ої години на озері Світязь уже чули грім. Погіршення погоди очікується з другої половини дня 23 червня.

"Негода спричинена проходженням холодного фронту з Заходу. Будуть дощі, грім, гроза, подекуди град та пориви шквального вітру до 15-20 метрів за секунду – "жовтий рівень небезпеки", – каже синоптикиня.

Температура повітря у Луцьку 24 червня знизиться до 24 тепла. Впродовж дня буде хмарно з дощем. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.

Зі слів Лесі Пасічник, після цього погіршення погоди, значного потепління на Волині найближчого тижня не буде.

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Теги: Синоптики, Волинь, грози
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