Синоптики попередили про негоду на Волині
Сьогодні, 15:04
23 червня та впродовж дня 24 червня на Волині очікується погіршення погоди. Зокрема, прогнозують дощ, грозу та шквальний вітер.
Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник.
З її слів, після 14-ої години на озері Світязь уже чули грім. Погіршення погоди очікується з другої половини дня 23 червня.
"Негода спричинена проходженням холодного фронту з Заходу. Будуть дощі, грім, гроза, подекуди град та пориви шквального вітру до 15-20 метрів за секунду – "жовтий рівень небезпеки", – каже синоптикиня.
Температура повітря у Луцьку 24 червня знизиться до 24 тепла. Впродовж дня буде хмарно з дощем. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.
Зі слів Лесі Пасічник, після цього погіршення погоди, значного потепління на Волині найближчого тижня не буде.
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Про це розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник.
З її слів, після 14-ої години на озері Світязь уже чули грім. Погіршення погоди очікується з другої половини дня 23 червня.
"Негода спричинена проходженням холодного фронту з Заходу. Будуть дощі, грім, гроза, подекуди град та пориви шквального вітру до 15-20 метрів за секунду – "жовтий рівень небезпеки", – каже синоптикиня.
Температура повітря у Луцьку 24 червня знизиться до 24 тепла. Впродовж дня буде хмарно з дощем. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.
Зі слів Лесі Пасічник, після цього погіршення погоди, значного потепління на Волині найближчого тижня не буде.
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