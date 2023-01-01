Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Костянтина Щавія
Сьогодні, 14:15
Завтра, 24 червня, орієнтовно в 11.00 - 11.30 годині у Ківерцівській громаді зустрічатимуть загиблого Героя Щавія Костянтина.
Про це повідомили у громаді.
"Траурний кортеж прямуватиме маршрутом: Дубок - Луцька -Княгині Ольги - Соборності - Сагайдачного, 4 (до рідної домівки). Церемонія поховання відбудеться у цей же день. В 12.00 год. Формуємо колону з оркестром і пішою ходою ідемо маршрутом до Свято - Покровського собору:
Сагайдачного - Соборності - Воровського - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка-собор.
Далі пішою ходою прямуватимемо до перехрестя Шевченка - Чкалова", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати свою останню шану Герою Костянтину Щавію, який мужньо боронив кордони нашої держави з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Траурний кортеж прямуватиме маршрутом: Дубок - Луцька -Княгині Ольги - Соборності - Сагайдачного, 4 (до рідної домівки). Церемонія поховання відбудеться у цей же день. В 12.00 год. Формуємо колону з оркестром і пішою ходою ідемо маршрутом до Свято - Покровського собору:
Сагайдачного - Соборності - Воровського - Залізнична - Літописна - Незалежності - Шевченка-собор.
Далі пішою ходою прямуватимемо до перехрестя Шевченка - Чкалова", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що поховають Героя на Алеї Слави міського кладовища.
"Просимо жителів громади гідно зустріти та віддати свою останню шану Герою Костянтину Щавію, який мужньо боронив кордони нашої держави з перших днів повномасштабного вторгнення окупанта", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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