Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Костянтин Щавій
Сьогодні, 12:41
17 червня в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області в результаті артилерійського обстрілу загинув молодший сержант Щавій Костянтин Вікторович.
Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Костянтин Щавій народився 5 червня 1972 року, проживав у місті Ківерці. На військову службу призваний 1 березня 2022 року. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого. Нехай світлий спомин про загиблого нашого захисника назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, в пам'яті українського народу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Ківерцівській громаді.
"Костянтин Щавій народився 5 червня 1972 року, проживав у місті Ківерці. На військову службу призваний 1 березня 2022 року. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого. Нехай світлий спомин про загиблого нашого захисника назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, в пам'яті українського народу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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