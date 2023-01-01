Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Костянтин Щавій

Щавій Костянтин Вікторович.



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"Костянтин Щавій народився 5 червня 1972 року, проживав у місті Ківерці. На військову службу призваний 1 березня 2022 року. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого. Нехай світлий спомин про загиблого нашого захисника назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, в пам'яті українського народу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 червня в районі населеного пункту П'ятихатки Запорізької області в результаті артилерійського обстрілу загинув молодший сержантПро це повідомили у Ківерцівській громаді."Костянтин Щавій народився 5 червня 1972 року, проживав у місті Ківерці. На військову службу призваний 1 березня 2022 року. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним загиблого. Нехай світлий спомин про загиблого нашого захисника назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, в пам'яті українського народу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

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