В окупованому Сімферополі вибухнуло авто запорізького «гауляйтера»





Про це з посиланням на російські телеграм-канали Baza і Mash пише



За даними ТГ-каналів, о четвертій годині ранку на Євпаторійському шосе вибухнув газовий балон в автомобілі Єпіфанова.



Сам Єпіфанов, а також його охоронець і секретар через вибух дістали 30-відсоткові опіки голови, тулуба і рук. Охоронцеві також обпекло ліву ногу. Усіх трьох було госпіталізовано.



Через що саме стався вибух, поки незрозуміло, пише Baza. Але, за словами помічника "гауляйтера", за день до цього газовий балон перевіряли на СТО в Сімферополі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованому Сімферополі підірвався автомобіль так званого "віцепрем'єра" окупованої частини Запорізької області Володимира Єпіфанова.Про це з посиланням на російські телеграм-канали Baza і Mash пише Українська правда. За даними ТГ-каналів, о четвертій годині ранку на Євпаторійському шосе вибухнув газовий балон в автомобілі Єпіфанова.Сам Єпіфанов, а також його охоронець і секретар через вибух дістали 30-відсоткові опіки голови, тулуба і рук. Охоронцеві також обпекло ліву ногу. Усіх трьох було госпіталізовано.Через що саме стався вибух, поки незрозуміло, пише Baza. Але, за словами помічника "гауляйтера", за день до цього газовий балон перевіряли на СТО в Сімферополі.

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