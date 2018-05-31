Показали, яким буде стадіон за 145 мільйонів у Ківерцях. ФОТО

Роман Веселуха опублікував світлини проєкту стадіону в Ківерцях, на який з бюджету збираються витратити 145 мільйонів гривень.



Світлини він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.



Веселуха висловився, що йому дуже прикро за критику, яка точиться навколо теми будівництва стадіону.



"Багато бачив постів та репостів, коментарів та зауважень зі всієї України, і це неабияк засмучує! Ківерці це спортивне місто з великою спортивною історією, ще в далекому 1923 році на його теренах вже грали у футбол. Так у 1923 році в Польській газеті “Dzennik Wolynski” ( щоденник Волинський ) писалося, що вже на початку 20-х років минулого століття в Ківерцях активно розвивався спорт і була футбольна команда “Kolejaz” (Залізничник), яка існувала до початку Другої світової війни, тобто до 1939 року. Зараз 2023 рік. Пройшло 100 років і теж війна! Теж всім важко і всі працюють над перемогою, а вона обов’язково буде!", - йдеться в його дописі.



Нагадаємо, у місті Ківерці, населення якого становить близько 14 тисяч осіб, Олександр Ковальчук опублікував звернення з приводу будівництва. Текст звернення - за

























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