На війні загинула 22-річна бойова медикиня з волинської бригади

Лілія Шулик. Вона була бойовою медикинею та захищала Україну від окупантів в лавах 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Про втрату Героїні повідомили учора, 22 червня,



За інформацією Чемеровецької селищної ради, Шулик Лілії Миколаївні було лише 22 роки. Вона була родом зі села Зарічанка, що на Хмельниччині. Освіту здобула у Чемеровецькому фаховому медичному коледжі.



«Всі, хто знав її у мирному житті, захоплювалися її оптимізмом, розумом, людяністю, силою волі. Лілія обрала шлях воїна. Вступивши до лав ЗСУ, стала бойовим медиком. На службі вона проявила себе людиною сильних вчинків, максимальної відповідальності при виконанні бойових завдань», — розповіли працівники селищної ради.



День, місце та інші обставини загибелі захисниці України поки не повідомляють.



Торік представники 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого писали про героїзм Лілії Шулик. За їх словами, вона в лавах бригади звільняла північ Харківщини. Крім допомоги пораненим побратимам, вона прикривала наступ наших воїнів з гранатомета. Впевнена, що нічого особливого в її вчинку немає.



«На той момент треба було прикрити хлопців. Я вмію і можу це зробити. Тож зробила. І зроблю все, що в моїх силах, для нашої Перемоги! Звісно, рідні не знали, що і де я роблю, головне, щоб вони не хвилювалися. А я, як і кожен із нас, чітко знала, як діяти, аби вибити наволоч із займаних позицій», — розповідала Лілія Шулик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями на війні загинула 22-річна військовослужбовиця. Вона була бойовою медикинею та захищала Україну від окупантів в лавах 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про втрату Героїні повідомили учора, 22 червня, пише видання «Є».За інформацією Чемеровецької селищної ради, Шулик Лілії Миколаївні було лише 22 роки. Вона була родом зі села Зарічанка, що на Хмельниччині. Освіту здобула у Чемеровецькому фаховому медичному коледжі.«Всі, хто знав її у мирному житті, захоплювалися її оптимізмом, розумом, людяністю, силою волі. Лілія обрала шлях воїна. Вступивши до лав ЗСУ, стала бойовим медиком. На службі вона проявила себе людиною сильних вчинків, максимальної відповідальності при виконанні бойових завдань», — розповіли працівники селищної ради.День, місце та інші обставини загибелі захисниці України поки не повідомляють.Торік представники 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого писали про героїзм Лілії Шулик. За їх словами, вона в лавах бригади звільняла північ Харківщини. Крім допомоги пораненим побратимам, вона прикривала наступ наших воїнів з гранатомета. Впевнена, що нічого особливого в її вчинку немає.«На той момент треба було прикрити хлопців. Я вмію і можу це зробити. Тож зробила. І зроблю все, що в моїх силах, для нашої Перемоги! Звісно, рідні не знали, що і де я роблю, головне, щоб вони не хвилювалися. А я, як і кожен із нас, чітко знала, як діяти, аби вибити наволоч із займаних позицій», — розповідала Лілія Шулик.

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