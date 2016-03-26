На війні загинула 22-річна бойова медикиня з волинської бригади

На війні загинула 22-річна бойова медикиня з волинської бригади
Днями на війні загинула 22-річна військовослужбовиця Лілія Шулик. Вона була бойовою медикинею та захищала Україну від окупантів в лавах 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про втрату Героїні повідомили учора, 22 червня, пише видання «Є».

За інформацією Чемеровецької селищної ради, Шулик Лілії Миколаївні було лише 22 роки. Вона була родом зі села Зарічанка, що на Хмельниччині. Освіту здобула у Чемеровецькому фаховому медичному коледжі.

«Всі, хто знав її у мирному житті, захоплювалися її оптимізмом, розумом, людяністю, силою волі. Лілія обрала шлях воїна. Вступивши до лав ЗСУ, стала бойовим медиком. На службі вона проявила себе людиною сильних вчинків, максимальної відповідальності при виконанні бойових завдань», — розповіли працівники селищної ради.

День, місце та інші обставини загибелі захисниці України поки не повідомляють.

Торік представники 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого писали про героїзм Лілії Шулик. За їх словами, вона в лавах бригади звільняла північ Харківщини. Крім допомоги пораненим побратимам, вона прикривала наступ наших воїнів з гранатомета. Впевнена, що нічого особливого в її вчинку немає.

«На той момент треба було прикрити хлопців. Я вмію і можу це зробити. Тож зробила. І зроблю все, що в моїх силах, для нашої Перемоги! Звісно, рідні не знали, що і де я роблю, головне, щоб вони не хвилювалися. А я, як і кожен із нас, чітко знала, як діяти, аби вибити наволоч із займаних позицій», — розповідала Лілія Шулик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, бойова медикиня, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, яким буде стадіон за 145 мільйонів у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 13:48
На Волині врятували чоловіка, який тривалий час не виходив на зв’язок із рідними
Сьогодні, 13:35
На війні загинула 22-річна бойова медикиня з волинської бригади
Сьогодні, 13:20
У Луцьку біля ринку виокремили смугу для громадського транспорту
Сьогодні, 13:05
Проспект Волі у Луцьку відкриють для проїзду вже завтра
Сьогодні, 12:46
Схожі новини
У Мар'їнці загинув військовий з 14-ї бригади, - волонтери У Мар'їнці загинув військовий з 14-ї бригади, - волонтери
26 березень, 2016, 14:02
На війні загинули жителі Горохівщини Сергій Заріцький та Олексій Кашуба
21 червень, 07:30
Повідомили про загибель на війні трьох жителів Луцька Повідомили про загибель на війні трьох жителів Луцька
20 червень, 22:05
На Волині в ДТП загинули водій та пасажир легковика. ФОТО На Волині в ДТП загинули водій та пасажир легковика. ФОТО
16 червень, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Костянтина Щавія
Сьогодні, 14:15
 0
Україна повернула тіла ще 51 полеглого захисника
Сьогодні, 13:59
 0
Показали, яким буде стадіон за 145 мільйонів у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 13:48
 0
На Волині врятували чоловіка, який тривалий час не виходив на зв’язок із рідними
Сьогодні, 13:35
 0
На війні загинула 22-річна бойова медикиня з волинської бригади
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8