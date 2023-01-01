Що зрадник Тимощук хоче від CAS: роз’яснення УАФ

Що зрадник Тимощук хоче від CAS: роз’яснення УАФ
У провадженні Спортивного арбітражного суду (CAS) знаходиться справа щодо оскарження уродженцем Луцька Анатолієм Тимощуком рішення органів здійснення футбольного правосуддя УАФ.

Наразі Українська асоціація футболу працює над підготовкою позиції в даній справі. Дату засідання CAS із цього питання буде встановлено окремо, повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, КДК УАФ заборонив Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо) довічно (за поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ); позбавив Анатолія Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України; рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Анатолія Тимощука та доручив Адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Анатолій Тимощук оскаржив дане рішення до Апеляційного комітету УАФ. АК УАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАФ.

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Теги: спорт, Волинь
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