Уряд Німеччини планує вдвічі урізати фінансування допомоги біженцям, – Reuters

Уряд Німеччини планує вдвічі урізати фінансування допомоги біженцям, – Reuters
Федеральний уряд Німеччини в наступному році планує удвічі скоротити допомогу, яку вона виділяє землям для покриття витрат на приймання та інтеграцію біженців на тлі жорстокої бюджетної економії.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Reuters від джерел.

За словами двох співрозмовників Reuters, уряд у Берліні в понеділок повідомив владі земель, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році – порівняно з 3,75 мільярда євро в цьому році.

Федеральний уряд Німеччини також не зміг пообіцяти, що в подальші роки рівень фінансування буде відповідати рівню 2023 року.

В уряді Німеччини відкинули заклики обмежити прийом шукачів притулку
Він, додали джерела Reuters, також скасує внесок у витрати на підтримку й інтеграцію біженців із України.

Представник Міністерства фінансів Німеччини заявив Reuters, що зустріч федерального уряду та урядів земель щодо фінансової підтримки біженців не дала жодних результатів.

"По суті, землі несуть відповідальність за розміщення біженців та піклування про них. Федеральний уряд усвідомлює національний вимір (цього питання. – Ред.)", – додав речник відомства.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в Німеччині знайшов притулок понад 1 мільйон людей. Загалом на кінець червня 2023 року в Німеччині зареєструвалися 3,26 мільйона біженців – найбільше за останнє десятиліття.

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Теги: Україна, війна, біженці, Німеччина, допомога
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