Навіки 22: на Волині поховали Героя Павла Заліпу

Навіки 22: на Волині поховали Героя Павла Заліпу
Ратнівська громада вчора попрощалася з молодим захисником Павлом Заліпою з села Комарове.

Про це повідомляє Ратнівська селищна рада.

«У ньому тисячі запланованих цілей, в його тілі молодечий запал та розквіт життя, в нього сотні мрій, які хотілось реалізувати, перед ним світ з мільйонами можливостей, але... ворог лишив його всього: планів, цілей, можливостей, мрій і... життя. Йому навіки 22», - зазначили у громаді.
Навіки 22: на Волині поховали Героя Павла Заліпу

Павла згадують як сумлінного учня, як люблячого сина, як хорошого друга, як надійного побратима. Він був вогником світла і добра для усіх, хто його знав. До останнього жителі села не могли повірити в його загибель.

Невимовним болем, щемливими прощаннями проводжали в останню дорогу мужнього Захисника.

«Павло Заліпа поповнив небесне воїнство і берегтиме рідних і Україну з небес. Вічна тобі шана і пам’ять, наш Герою», - зазначили у селищній раді.

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Теги: загиблі, війна
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