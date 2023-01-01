Навіки 22: на Волині поховали Героя Павла Заліпу

Ратнівська громада вчора попрощалася з молодим захисникомз села Комарове.Про це повідомляє Ратнівська селищна рада.«У ньому тисячі запланованих цілей, в його тілі молодечий запал та розквіт життя, в нього сотні мрій, які хотілось реалізувати, перед ним світ з мільйонами можливостей, але... ворог: планів, цілей, можливостей, мрій і... життя. Йому навіки 22», - зазначили у громаді.Павла згадують як сумлінного учня, як люблячого сина, як хорошого друга, як надійного побратима. Він був вогником світла і добра для усіх, хто його знав. До останнього жителі села не могли повірити в його загибель.Невимовним болем, щемливими прощаннями проводжали в останню дорогу мужнього Захисника.«Павло Заліпа поповнив небесне воїнство і берегтиме рідних і Україну з небес. Вічна тобі шана і пам’ять, наш Герою», - зазначили у селищній раді.