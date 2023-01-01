Навіки 22: на Волині поховали Героя Павла Заліпу
Сьогодні, 12:22
Ратнівська громада вчора попрощалася з молодим захисником Павлом Заліпою з села Комарове.
Про це повідомляє Ратнівська селищна рада.
«У ньому тисячі запланованих цілей, в його тілі молодечий запал та розквіт життя, в нього сотні мрій, які хотілось реалізувати, перед ним світ з мільйонами можливостей, але... ворог лишив його всього: планів, цілей, можливостей, мрій і... життя. Йому навіки 22», - зазначили у громаді.
Павла згадують як сумлінного учня, як люблячого сина, як хорошого друга, як надійного побратима. Він був вогником світла і добра для усіх, хто його знав. До останнього жителі села не могли повірити в його загибель.
Невимовним болем, щемливими прощаннями проводжали в останню дорогу мужнього Захисника.
«Павло Заліпа поповнив небесне воїнство і берегтиме рідних і Україну з небес. Вічна тобі шана і пам’ять, наш Герою», - зазначили у селищній раді.
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Про це повідомляє Ратнівська селищна рада.
«У ньому тисячі запланованих цілей, в його тілі молодечий запал та розквіт життя, в нього сотні мрій, які хотілось реалізувати, перед ним світ з мільйонами можливостей, але... ворог лишив його всього: планів, цілей, можливостей, мрій і... життя. Йому навіки 22», - зазначили у громаді.
Павла згадують як сумлінного учня, як люблячого сина, як хорошого друга, як надійного побратима. Він був вогником світла і добра для усіх, хто його знав. До останнього жителі села не могли повірити в його загибель.
Невимовним болем, щемливими прощаннями проводжали в останню дорогу мужнього Захисника.
«Павло Заліпа поповнив небесне воїнство і берегтиме рідних і Україну з небес. Вічна тобі шана і пам’ять, наш Герою», - зазначили у селищній раді.
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