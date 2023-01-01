Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка

У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в приватному гаражі, під час якої постраждав чоловік.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Повідомлення на лінію 101на вулиці Карбишева в Луцьку надійшло о 13:29 сьогодні, 9 грудня.На місце події спрямували рятувальників 25 та 1 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.Пожежу, що виникла всередині приміщення локалізували о 14:16, ліквідували - о 14:38. Під час гасіння рятувальники винеесли з охопленої вогнем будівлі газовий балон. Людей у приміщенні гаража не було.За повідомленням медиків, в опікове відділення з опіками рук госпіталізований чоловік 1986 р.н., який травмувався під час пожежі.Причина загоряння встановлюється.На місці події працювали рятувальники 1 та 25 ДПРЧ м. Луцька та співробітники оперативно-координаційного центру, залучено 6 одиниць техніки.