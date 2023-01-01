Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка
Сьогодні, 15:59
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в приватному гаражі, під час якої постраждав чоловік.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 про пожежу в приватному гаражі на вулиці Карбишева в Луцьку надійшло о 13:29 сьогодні, 9 грудня.
На місце події спрямували рятувальників 25 та 1 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.
Пожежу, що виникла всередині приміщення локалізували о 14:16, ліквідували - о 14:38. Під час гасіння рятувальники винеесли з охопленої вогнем будівлі газовий балон. Людей у приміщенні гаража не було.
За повідомленням медиків, в опікове відділення з опіками рук госпіталізований чоловік 1986 р.н., який травмувався під час пожежі.
Причина загоряння встановлюється.
На місці події працювали рятувальники 1 та 25 ДПРЧ м. Луцька та співробітники оперативно-координаційного центру, залучено 6 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 про пожежу в приватному гаражі на вулиці Карбишева в Луцьку надійшло о 13:29 сьогодні, 9 грудня.
На місце події спрямували рятувальників 25 та 1 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.
Пожежу, що виникла всередині приміщення локалізували о 14:16, ліквідували - о 14:38. Під час гасіння рятувальники винеесли з охопленої вогнем будівлі газовий балон. Людей у приміщенні гаража не було.
За повідомленням медиків, в опікове відділення з опіками рук госпіталізований чоловік 1986 р.н., який травмувався під час пожежі.
Причина загоряння встановлюється.
На місці події працювали рятувальники 1 та 25 ДПРЧ м. Луцька та співробітники оперативно-координаційного центру, залучено 6 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка
Сьогодні, 15:59
У Луцьку – пожежа на Карбишева
Сьогодні, 15:05
3-денна жалоба: у День ЗСУ загинув волинянин Олександр Ткачик
Сьогодні, 14:30