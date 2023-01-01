Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка

Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в приватному гаражі, під час якої постраждав чоловік.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Повідомлення на лінію 101 про пожежу в приватному гаражі на вулиці Карбишева в Луцьку надійшло о 13:29 сьогодні, 9 грудня.
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка

На місце події спрямували рятувальників 25 та 1 державних пожежно-рятувальних частин м. Луцька.
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка

Пожежу, що виникла всередині приміщення локалізували о 14:16, ліквідували - о 14:38. Під час гасіння рятувальники винеесли з охопленої вогнем будівлі газовий балон. Людей у приміщенні гаража не було.
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка

За повідомленням медиків, в опікове відділення з опіками рук госпіталізований чоловік 1986 р.н., який травмувався під час пожежі.
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка

Причина загоряння встановлюється.
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка

На місці події працювали рятувальники 1 та 25 ДПРЧ м. Луцька та співробітники оперативно-координаційного центру, залучено 6 одиниць техніки.
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аби виїхати до Польщі, чоловік на Волині пропонував хабар 1500 євро
Сьогодні, 16:45
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка
Сьогодні, 15:59
Штрафи за порушення комендантської години можуть сягнути 17 тисяч
Сьогодні, 15:42
У Луцьку – пожежа на Карбишева
Сьогодні, 15:05
3-денна жалоба: у День ЗСУ загинув волинянин Олександр Ткачик
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
У Луцьку – пожежа на Карбишева У Луцьку – пожежа на Карбишева
Сьогодні, 15:05
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
05 грудень, 14:05
На Волині горів будинок та легковий автомобіль На Волині горів будинок та легковий автомобіль
04 грудень, 11:30
На Волині під час пожежі загинув 56-річний чоловік На Волині під час пожежі загинув 56-річний чоловік
02 грудень, 20:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аби виїхати до Польщі, чоловік на Волині пропонував хабар 1500 євро
Сьогодні, 16:45
 0
Деталі пожежі в Луцьку: шпиталізували чоловіка
Сьогодні, 15:59
 0
Штрафи за порушення комендантської години можуть сягнути 17 тисяч
Сьогодні, 15:42
 0
У Луцьку – пожежа на Карбишева
Сьогодні, 15:05
 0
3-денна жалоба: у День ЗСУ загинув волинянин Олександр Ткачик
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8