Аби виїхати до Польщі, чоловік на Волині пропонував хабар 1500 євро

Аби виїхати до Польщі, чоловік на Волині пропонував хабар 1500 євро
У пункті пропуску «Устилуг» прикордонники Волинського загону задокументували факт надання подорожнім неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ у фейсбуці.

У такий спосіб 39-річний житель Рівненщини спробував «вирішити» питання щодо безперешкодного перетину українсько-польського кордону.

Під час здійснення прикордонного контролю громадянина, який нібито здійснює міжнародні вантажні перевезення, було встановлено, що чоловік не має належних документів, які підтверджують мету його поїздки за кордон під час дії режиму воєнного стану.
Аби виїхати до Польщі, чоловік на Волині пропонував хабар 1500 євро
Аби виїхати до Польщі, чоловік на Волині пропонував хабар 1500 євро

З огляду на це, інспектор прийняв рішення про відмову у пропуску через кордон. Зрозумівши, що на цьому його поїздка завершилася, громадянин, аби все ж таки виїхати з України, запропонував прикордоннику 1500 євро хабаря.
Аби виїхати до Польщі, чоловік на Волині пропонував хабар 1500 євро

Від неправомірної вигоди інспектор відмовився, а про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України прикордонники поінформували співробітників Національної поліції.

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Теги: хабар, Волинь
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