Штрафи за порушення комендантської години можуть сягнути 17 тисяч

Штрафи за порушення комендантської години можуть сягнути 17 тисяч
За порушення комендантської години в Україні штраф може становити для громадян до 17 тисяч гривень.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Як ідеться у повідомленні, народні депутати взяли за основу законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Документ передбачає запровадження штрафів обсягом від 8 500 до 17 000 гривень для громадян і від 51 000 до 102 000 гривень для бізнесу.

У разі повторного порушення — штрафи зростуть.

Нагадаємо, документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

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Теги: депутати, Луцьк
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