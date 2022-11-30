Штрафи за порушення комендантської години можуть сягнути 17 тисяч

За порушення комендантської години в Україні штраф може становити для громадян до 17 тисяч гривень.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Як ідеться у повідомленні, народні депутати взяли за основу законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.Документ передбачає запровадження штрафів обсягом від 8 500 до 17 000 гривень для громадян і від 51 000 до 102 000 гривень для бізнесу.У разі повторного порушення — штрафи зростуть.Нагадаємо,спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.