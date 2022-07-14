Нардепи пропонують карати громадян за порушення комендантської години: названо суми
Сьогодні, 16:18
Народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку із воєнним станом. Парламентарії вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроект №10195.
Про це інформує сайт Верховної Ради України.
Вказується, що документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.
Проектом закону народні обранці планують встановити адміністративну відповідальність за:
- порушення громадянами комендантської години, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень);
- порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисяч гривень до 102 тисяч гривень).
Станом на зараз документ передано на розгляд керівництву парламенту.
Зазначимо, що покарання за порушення комендантської години планували увести ще у грудні 2022 року, однак документ так і не був ухвалений.
До слова, попри те, що комендантська година в областях України діє понад півтора року, жодної юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством не передбачено.
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Про це інформує сайт Верховної Ради України.
Вказується, що документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.
Проектом закону народні обранці планують встановити адміністративну відповідальність за:
- порушення громадянами комендантської години, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень);
- порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисяч гривень до 102 тисяч гривень).
Станом на зараз документ передано на розгляд керівництву парламенту.
Зазначимо, що покарання за порушення комендантської години планували увести ще у грудні 2022 року, однак документ так і не був ухвалений.
До слова, попри те, що комендантська година в областях України діє понад півтора року, жодної юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством не передбачено.
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