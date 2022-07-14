Нардепи пропонують карати громадян за порушення комендантської години: названо суми

Народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку із воєнним станом. Парламентарії вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроект №10195.Про це інформує сайт Верховної Ради України.Вказується, що документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.Проектом закону народні обранці планують встановити адміністративну відповідальність за:- порушення громадянами комендантської години, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень);- порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисяч гривень до 102 тисяч гривень).​Станом на зараз документ передано на розгляд керівництву парламенту.Зазначимо, що покарання за порушення комендантської години планували увести ще у грудні 2022 року, однак документ так і не був ухвалений.До слова, попри те, що комендантська година в областях України діє понад півтора року, жодної юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством не передбачено.