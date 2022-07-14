Нардепи пропонують карати громадян за порушення комендантської години: названо суми

Нардепи пропонують карати громадян за порушення комендантської години: названо суми
Народні депутати хочуть встановити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години, яка діє у країні у зв'язку із воєнним станом. Парламентарії вже внесли до Верховної Ради відповідний законопроект №10195.

Про це інформує сайт Верховної Ради України.

Вказується, що документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією.

Проектом закону народні обранці планують встановити адміністративну відповідальність за:

- порушення громадянами комендантської години, що тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17 тисяч гривень);
- порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, що тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тисяч гривень до 102 тисяч гривень).

​Станом на зараз документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Зазначимо, що покарання за порушення комендантської години планували увести ще у грудні 2022 року, однак документ так і не був ухвалений.

До слова, попри те, що комендантська година в областях України діє понад півтора року, жодної юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством не передбачено.

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Теги: Комендантська година, штрафи
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