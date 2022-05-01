Синоптикиня розповіла, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу

Синоптикиня розповіла, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу
У листопаді, зокрема, у першій декаді поки що снігу в Україні не буде. Загалом в останній місяць осені середньомісячна температура передбачається в межах +2…+7 градусів - близько норми.

Про це розповіла NV представниця "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

"Тобто листопад не повинен бути теплішим. А місячна кількість опадів очікується в межах 34−65 міліметрів, в горах Криму та місцями в Карпатах до 100 міліметрів, але загалом в межах норми. Лише по північному сходу, у північно-східних областях очікується 28−32 міліметри — а це дещо менше за норму", - розповіла вона.

Синоптикиня каже, що від середини наступного тижня, 2−6 листопада, в регіонах можуть бути дощі. На 2−3 листопада припадає період зниження температури. Переважатимуть повітряні потоки з півночі, північного заходу, додала Птуха.

"2-го листопада вдень у західних областях, а 3-го та 6-го листопада по всій території України, крім заходу переважно без опадів. Та температура продовжить знижуватися: вночі +4…+10 в західних та північних областях, 5−6 листопада і в центральних областях очікується всього +1…+7 градусів. В денні години +7…+13. Тобто вже +20 не буде в цей час", - каже синоптикиня.

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Теги: листопад, погода, синоптикиня
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