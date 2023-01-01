Народжувала і співала: у громаді на Волині пройшли унікальні пологи





Як розповіла завідувачка відділення акушерства та гінекології лікарні Світлана Ющик, жінку, яка заспівала на операційному столі, звати Аліна, вона – місцева знаменитість. Коли Аліна стала на облік як вагітна, лікарі відразу почали жартувати, що мусить заспівати, щойно народить, ідеться в сюжеті



Оскільки жінці запланували кесарів розтин, а при цьому спеціальну анестезію, то обіцянку співачка здійснила відразу в операційній після дозволу анестезіолога.



«Робиться укол… У результаті ми можемо спокійно робити кесарів розтин. Жінка при цьому не спить. Болю вона не має. Вона чує, як ми дістаємо дитинку. Аліна співала нам уже після того, як ми дитиночку дістали. Це ми вже зашивали їй животик. Вона – наша місцева знаменитість. Співає з дитинства, бере участь у всіх концертах, які в нас відбуваються на Старовижівщині. Голос у неї дуже гарний», – прокоментувала Світлана Ющик.



Лікарка додала: в закладі охорони здоров’я роблять усе можливе, щоб пологи в жінок минали якомога легше та усіляко підтримують бажання сімей народжувати попри війну. Адже це та радість, яка дає силу жити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жінка заспівала колискову просто під час пологів. Неймовірне відео виклали в соцмережу медики Старовижівської лікарні, які й слухали «Люлі-люлі, налетіли гулі».Як розповіла завідувачка відділення акушерства та гінекології лікарні, жінку, яка заспівала на операційному столі, звати, вона – місцева знаменитість. Коли Аліна стала на облік як вагітна, лікарі відразу почали жартувати, що мусить заспівати, щойно народить, ідеться в сюжеті «12 Каналу» передає ІА "Волинські новини".Оскільки жінці запланували кесарів розтин, а при цьому спеціальну анестезію, то обіцянку співачка здійснила відразу в операційній після дозволу анестезіолога.«Робиться укол… У результаті ми можемо спокійно робити кесарів розтин. Жінка при цьому не спить. Болю вона не має. Вона чує, як ми дістаємо дитинку. Аліна співала нам уже після того, як ми дитиночку дістали. Це ми вже зашивали їй животик. Вона – наша місцева знаменитість. Співає з дитинства, бере участь у всіх концертах, які в нас відбуваються на Старовижівщині. Голос у неї дуже гарний», – прокоментувала Світлана Ющик.Лікарка додала: в закладі охорони здоров’я роблять усе можливе, щоб пологи в жінок минали якомога легше та усіляко підтримують бажання сімей народжувати попри війну. Адже це та радість, яка дає силу жити.

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