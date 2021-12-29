На Волині зіткнулись два легковики: постраждалих з автомобілів діставали очевидці аварії та рятувальники





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні, 28 жовтня, о 17:00 до служби порятунку 101 надійшла інформація про зіткнення двох легкових автомобілів на трасі Луцьк-Львів поблизу села Коршів Луцького району.



На місце виклику направлено рятувальників Аварійно-рятувальної частини міста Луцьк.



На момент прибуття підрозділу ДСНС в одному з автомобілів перебувала заблокована водійка авто. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали деформовані елементи автівки, деблокували жінку та передали її медикам.



Після чого фахівці ДСНС від’єднали АКБ та перекрили вентиля балона газового обладнання у обох автомобілів.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє людей, двох людей іншого авто деблокували очевидці ДТП. Всіх учасників пригоди госпіталізовано до медзакладів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували наслідки ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 28 жовтня, о 17:00 до служби порятунку 101 надійшла інформація про зіткнення двох легкових автомобілів на трасі Луцьк-Львів поблизу села Коршів Луцького району.На місце виклику направлено рятувальників Аварійно-рятувальної частини міста Луцьк.На момент прибуття підрозділу ДСНС в одному з автомобілів перебувала заблокована водійка авто. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту розрізали деформовані елементи автівки, деблокували жінку та передали її медикам.Після чого фахівці ДСНС від’єднали АКБ та перекрили вентиля балона газового обладнання у обох автомобілів.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє людей, двох людей іншого авто деблокували очевидці ДТП. Всіх учасників пригоди госпіталізовано до медзакладів.

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