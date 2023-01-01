Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.



Погода в Луцьку



Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.



Погода у Волинській області



Мінлива хмарність. Невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.Мінлива хмарність. Невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла

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