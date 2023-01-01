Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.

Погода в Луцьку

Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.

Погода у Волинській області

Мінлива хмарність. Невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулись два легковики: постраждалих з автомобілів діставали очевидці аварії та рятувальники
Сьогодні, 20:14
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня
Сьогодні, 20:00
Народжувала і співала: у громаді на Волині пройшли унікальні пологи
Сьогодні, 19:07
Синоптикиня розповіла, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу
Сьогодні, 18:19
В дитячій поліклініці у Луцьку оновили процес обробки і отримання результатів аналізів
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 жовтня
27 жовтень, 20:00
Синоптики попередили про сильний вітер на Волині: 2-й рівень небезпечності Синоптики попередили про сильний вітер на Волині: 2-й рівень небезпечності
27 жовтень, 15:22
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 жовтня
26 жовтень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 жовтня
25 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулись два легковики: постраждалих з автомобілів діставали очевидці аварії та рятувальники
Сьогодні, 20:14
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Народжувала і співала: у громаді на Волині пройшли унікальні пологи
Сьогодні, 19:07
 0
Синоптикиня розповіла, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу
Сьогодні, 18:19
 0
В дитячій поліклініці у Луцьку оновили процес обробки і отримання результатів аналізів
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8