Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.
Погода в Луцьку
Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.
Погода у Волинській області
Мінлива хмарність. Невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуку.
Погода в Луцьку
Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16° тепла.
Погода у Волинській області
Мінлива хмарність. Невеликий дощ.Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла
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