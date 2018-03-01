У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва – в області

У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва – в області
Внаслідок ураганного вітру у Києві травмувалися люди, двоє жителів загинули через падіння гілок та дерев, пошкоджені автівки.

Про наслідки шквалів повідомили в КМВА та ДСНС у м. Київ, пише LB.ua.

"Наразі в місті зафіксували кілька випадків травмування людей через негоду. Так, у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер. Також через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні", – розповіли у КВМА.

Згодом заступник керівника ОПУ Олексій Кулеба повідомив, що ще одна людина загинула в області.

Загалом по Україні без світла залишаються понад 300 тисяч споживачів у 14 областях. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави (понад 780 населених пунктів). Найбільше – на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині.

На жаль, внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло 2 чоловіків. А в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

Рятувальники борються з наслідками негоди в усіх регіонах держави. Вже розпилено та прибрано близько 100 дерев.

На проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Як повідомили у ДНС м. Києва, у Святошинському районі дерево впало на автівку. За допомогою бензоріза рятувальники звільнили автомобіль від дерев та розчистили проїжджу ділянку дороги. Крім того, відбуксирували автомобіль з небезпечної території.

За інформацією Українського гідрометцентру, упродовж дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності).

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Теги: Київ, негода
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